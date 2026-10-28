İtalya Ligi'nin dokuzuncu haftasında kendi kalelerine atılan goller ve geri dönüşlerle çılgın bir gece yaşandı. Venezia'da Inter forvetlerine ihtiyaç duymadı; ev sahibinin savunması, iki dakikada atılan iki kendi kalesine golle garip bir 2-0'lık galibiyeti takıma armağan etti. Milano'da ise Fadio Sisi'nin ikili golü kâbusa dönüştü; Bologna geriye düştüğü maçı, kendi kalesine atılan ölümcül bir gol ve sadece 60 saniyede bulduğu ikili golle çarpıcı bir 4-2'lik galibiyete çevirdi.

Bu sonuçlarla Inter, 25 puanla Calcio puan tablosunun zirvesine yerleşirken, Milan 18 puanla beşinci sıraya geriledi.

Ölümcül hediyeler Inter'e garip bir galibiyet getirdi!

Inter, deplasmanda Venezia karşısında garip ve heyecan verici bir 2-0'lık galibiyet elde etti. Inter maçın gidişatına hâkim olmasına rağmen, sonucu belirleyen goller son dakikalara kadar gecikti ve Venezia savunmasının kara mizah tadındaki hatalarıyla geldi.

Inter skoru 80. dakikada açtı; Venezia'nın savunmacısı Matias Moreno yanlışlıkla kendi kalesine gol attı.

Aradan yalnızca iki dakika geçmişti ki aynı senaryo tekrarlandı; takım arkadaşı Rıdvan Hilhal 82. dakikada kendi kalesine attığı bir başka kendi kalesine golle Inter'in ikinci golüne imza attı.

Venezia durumu telafi etmeye çalıştı, ancak zaman ev sahibine yetmedi. Inter, rakip savunmanın bedava hediyeleri sayesinde üç değerli puanı alarak sahadan ayrıldı; bu, bu sezon Calcio'daki en garip galibiyet oldu.

Çılgın bir geri dönüş: 60 saniye her şeyi değiştirdi

İnanılması güç dramatik bir maçta Bologna, ev sahibi Milan karşısında masayı tersine çevirdi ve 2-1 geriye düştüğü maçı heyecan verici bir 3-2'lik galibiyete dönüştürdü.

Maç erken heyecanla başladı; Bologna, 8. dakikada Nader Zortea'nın pasının ardından Samuel Mbangula ile skoru açtı (0-1).

Milan, yıldızı Fadio Sisi ile güçlü bir karşılık verdi. Sisi 14. dakikada beraberliği sağladı, ardından aynı oyuncu Fikayo Tomori'nin oyuna girmesinin ardından 27. dakikada ikinci golü ekleyerek Rossoneri'ye ilk yarıyı önde kapatma fırsatı verdi.

İkinci yarıda ise maç çılgın bir dakikada baş aşağı döndü; 61. dakikada Milan'ın savunmacısı Davide Bartesaghi yanlışlıkla kendi kalesine bir gol attı ve Bologna'ya beraberliği armağan etti.

Milan daha nefes alamadan 62. dakikada öldürücü darbe geldi; Samuel Mbangula, Juan Miranda'nın pasının ardından yeniden sahneye çıkarak kişisel ikinci golüne imza attı ve Bologna'yı öne geçirdi.

Milan kalan dakikalarda geri dönmek için umutsuz girişimlerde bulunsa da Bologna'nın savunmasını çözmeyi başaramadı. Takım, kendi sahasında şok edici bir yenilgi alırken Sisi'nin ikili golüyle yakaladığı üstünlüğü harcadı; Bologna ise akıllarda kalacak bir geri dönüşe imza attı.

Bologna için son darbe ve dördüncü gol 86. dakikada geldi; oyunun yıldızı Samuel Mbangula, takım arkadaşı Jens Odgaard'ın usta işi kilit pasının ardından tarihi hat-trick'ine imza attı; böylece Milan'ın geri dönüş umutlarını bitirdi ve geri dönüşü San Siro'da bir gol festivaline dönüştürdü.



