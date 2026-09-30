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"Cahiller" mi: Ronaldo'nun kız kardeşi Portekizlilere hakaret mi etmek istedi?

C. Ronaldo
Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
Portekiz
Danimarka

Tartışmalı sözler

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro, kardeşinin takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krize verdiği tepkiyle tartışma yarattı.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bugün çarşamba günü, yarın perşembe günü UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Danimarka maçı öncesinde, Jesus'un açıklamalarına tepki olarak Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı.

Ronaldo, Jesus'un açıklamalarının ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından kamptan ayrıldığını söylediği ateşli bir açıklama yaptı ve zamanı geldiğinde tüm gerçeği ortaya çıkaracağını belirtti.

Don, mesajını Portekiz'e iyi şanslar dileyerek bitirdi; bu da milli takım kariyerinin sonu anlamına gelebilir.

Ronaldo'nun ablası kendi yöntemiyle yanıt verdi

Bu hızlı gelişen olaylara yanıt olarak Ronaldo'nun ablası Elma, Portekizli yıldızın hayranlarından birinin yazdığı bir mesajı yeniden paylaştı ve destekledi.

Ancak mesaj, Portekizlilere yönelik bir hakaret içeriyordu.

Ronaldo'nun ablasının Instagram hesabından yeniden paylaştığı gönderide şöyle deniyordu: "Milli takım daha iyi bir yapılanmayı hak ediyordu. Portekiz basını daha fazla yeterlilik ve daha az tahmini hak ediyordu. Portekizlilere gelince... eh, hiçbir şeyde daha iyisini hak etmiyorlar. Biz kıskancız, küçümseyiciyiz, cahiliz ve CR7'den önce futbolda hep içinde bulunduğumuz vasatlığa geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler CR7!"

Elma ise kısa bir yorum yazdı: "Her şey söylendi."

Cristiano Ronaldo Sisterinstagram


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