"Cahil ve ırkçılar"... Yamal, Müslümanlara yönelik İspanyol tezahüratlarının ardından öfkeyle patladı

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün Salı akşamı oynanan Mısır ile dostluk maçında "La Roja" taraftarlarının davranışlarına öfkesini dile getirdi.

İspanya milli takımı galibiyet elde edemedi ve güçlü bir savunma sergileyerek sonuna kadar direnen Mısır milli takımıyla hayal kırıklığı yaratan bir golsüz beraberlikle yetindi.

Ancak maçta, İspanyol gazetelerinin "utanç verici" olarak nitelendirdiği sahneler yaşandı. İspanyol taraftarlar, maç boyunca defalarca "zıplamayan Müslüman'dır" diyerek İslam'a hakaret içeren tezahüratlarda bulundu.

İspanya Futbol Federasyonu, Espanyol kulübü ve İspanya hükümeti bu davranışları kınadı ve ihlalcileri cezalandırmak için soruşturma başlattı.

Yamal, sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak bu tezahüratları yapanlara öfkesini dile getirdi ve onları "cahil" ve "ırkçı" olarak nitelendirdi.

İlk yarı sonunda oyundan çıkan Yamal, "Ben Müslümanım, şükürler olsun. Dün stadyumda 'Zıplamayan Müslüman' sloganları duydum. Bu tezahüratların rakip takıma yönelik olduğunu ve şahsen bana yönelik olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bunun saygısız ve kabul edilemez bir davranış olduğunu düşünüyorum."

"Tüm taraftarların böyle olmadığını biliyorum, ancak bu tür sözleri tekrarlayanlar: Dini alay konusu yapmak sizi cahil ve ırkçı insanlar gibi gösteriyor" diye ekledi.

Barça yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Futbol, eğlenmek ve desteklemek için var, başkalarını kimlikleri veya inançları nedeniyle aşağılamak için değil. Son olarak, bizi desteklemek için gelen taraftarlara teşekkür ederim, Dünya Kupası'nda görüşürüz."