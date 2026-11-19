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Paul Mendy, Inter'e göz kırptı.

Transferde adı Inter'le anılan Cagliari'nin Senegalli forveti, Il Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Gördüğüm en iyi forvetler mi? Lautaro olağanüstü, Malen çok iyi; bir de Thuram var. Bence en güçlü takım Inter. Onlara karşı oynadığımızda iyi bir maç çıkardık ama Inter'i durdurmak çok zordu. Roma'yı da beğeniyorum. Olimpico'da kaybettik ama daha fazlasını hak etmiştik."

2007 doğumlu futbolcu, ekim sonunda Cagliari ile sözleşmesini Haziran 2032'ye kadar uzattı. Cagliari Primavera takımında 32 maçta 16 gol atan Mendy, şu ana kadar A takımla çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

Mendy, geçen pazartesi Sudan'a karşı oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçında millî takımdaki ilk golünü attı: "Dakar'daki ilk maçta tüm ailem tribündeydi. Rövanşta millî takımdaki ilk golümü attım, annem sevinçten ağladı."

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"İtalyancayı seviyorum. Buraya gelir gelmez öğrenmeye çalıştım. Senegal'in başkenti Dakar'da sokakta futbol oynuyordum. Makati adlı bir antrenör beni fark edip akademisine götürdü. Orada iki gözlemci, Miriam Peruzzi ve Sergio Borgo, beni fark ederek Asc Bambey'e götürdü. Her şeyi onlara borçluyum. Sonra güzel bir gün, İtalya'da bir takım bulmamı beklemek üzere beni Roma'ya taşıdılar."

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"Birkaç hafta sonra Cagliari'nin bana bir şans vereceğini söylediler. O andan itibaren Cagliari'yi televizyondan takip etmeye başladım ve taraftarı oldum. Cagliari-Milan maçındaki 3-3'lük skoru hatırlıyorum; Zappa'nın attığı iki gol aklımda kaldı. Denemelerde beni takıma aldılar, çok mutluydum. Roberto Muzzi beni mutlaka takımda görmek istedi. Primavera'daki ilk antrenörüm Francesco Pisano'ya, Pisacane'ye ve başkan Giulini'ye de teşekkür ediyorum."

"A takıma ilk çağrılışım mı? Tesisin koridorunda yürürken Pisacane'yle karşılaştım. Bana, 'Yarın seni Napoli maçı için kadroya alacağım,' dedi. İnanılmaz mutlu oldum. Cagliari-Atalanta maçına ilk 11'de çıkacağımı bir gün önce öğrendim. Hoca söylediğinde ne yapacağımı şaşırdım. Saatlerce ne yapmam, nelere dikkat etmem ve sahada nasıl hareket etmem gerektiğini düşündüm. Ligde kalmamız açısından belirleyici olan o galibiyette iki gol attıktan sonra hissettiğim mutluluğu anlatacak kelime bulamıyorum."

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"Bu yıl çok geliştiğimi düşünüyorum. En çok hangi takım arkadaşımla yakınlaştım? Trepy'yle. Primavera'da birlikte oynuyor, çok gol atıyorduk. Onunla sahada iyi anlaşıyorum; saha dışında da çok iyi bir futbolcu, harika bir insan. Benim için bir kardeş."