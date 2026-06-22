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Cagliari, Aebischer için tam gaz ilerliyor: menajerlerle görüşmeler ileri aşamada, Pisa 5 milyon euro istiyor

Pisa
Transfers
Cagliari

Pisa, İsviçreli milli oyuncu Aebischer takımdan ayrılıyor: Cagliari, Augusta, Genoa ve Sassuolo’nun önüne geçmeye çalışıyor

Cagliari, Aebischer’in menajer ekibiyle mali bir anlaşmaya varmak için çalışıyor: İsviçreli orta saha oyuncusu, transfer için şimdiden yeşil ışık yaktı. İsviçre milli takımıyla oynadığı ilk iki maçta ilk 11’de yer alan Aebischer, transfer piyasasının gözdesi haline geldi: Genoa, Sassuolo ve Augsburg’un ilgisini çekiyor.


Pisa, eski Bologna oyuncusunun transfer ücreti olarak 5 milyon istiyor ve şimdi Cagliari süreci hızlandırmaya çalışıyor. Anlaşma sağlanması için görüşmeler devam ederken, Cagliari Aebischer transferini hızlandırmaya çalışıyor.

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