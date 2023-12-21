Atletico Madrid, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını resmen duyurdu.

Avrupa Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Lig projesi ile ilgili kararının ardından kulüplerin de tavırları yavaş yavaş belli oluyor.

Real Madrid ve Barcelona, Avrupa Süper Ligi'ne oldukça sıcak bakarken Atletico Madrid'den de bir açıklama geldi.

Başkent ekibi, yeni projeye katılmayacağının altını çizdi.

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Ne söylendi?

Atletico Madrid'in resmî internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Atlético de Madrid, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararını inceledikten sonra aşağıdaki hususları belirtmek ister:

"1. Diğer müsabakaların ön iznine ilişkin çerçeve hakkındaki karar, Haziran 2022'de zaten değiştirilmiş olan eski UEFA tüzüğüne atıfta bulunmaktadır.

"2. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve UEFA, UEFA'nın tekel olduğu düşüncesini anlamsız kılan bir ortaklık kurmuştur; zira kulüpler, bu ortak girişim kapsamındaki anlaşmalar sayesinde, sponsorluk ve TV haklarının kime satılacağına, bu gelirlerin dağıtımına ve müsabaka formatlarına yarı yarıya karar vermektedir.

"3. Avrupa futbol ailesi Avrupa Süper Ligini istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barcelona hariç) vs. Süper Lig'i istemiyor. Biz büyük Avrupa futbol ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve bu ligler aracılığıyla her sezon sahada Avrupa müsabakalarına katılmaktan yanayız."

Neler olmuştu?

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket edip etmediğine ilişkin kararını açıkladı.

Kurum, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi.

Böylelikle Avrupa Süper Ligi'nin yasal olarak kurulmasının önünde bir engel kalmadı. Öte yandan Divan, UEFA ve FIFA'nın gücünü kötüye kullandığına hükmetti.