A Millî Takım'ın savunmacısı, yeni sezonda İskoç menajerin gözünden düşmüş görünüyor.

Leicester City'nin stoperi Çağlar Söyüncü, tıpkı kulübü gibi zor bir dönemden geçiyor.

Brendan Rodgers, yeni sezonda gorma giymekte zorlanan millî stoperin seviyesini yetersiz bulduğunu medya karşısında dile getirdi.

Çağlar ise hocasının kendisi hakkında söylediklerine imalı bir mesajla yanıt verdi.

Ne söylendi?

İskoç menajer, Leicester City'nin perşembe akşamı evinde Manchester United'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Söyüncü ile ilgili sorulan soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil."

26 yaşındaki stoper ise Twitter hesabından Mevlana'nın, "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözünü paylaşarak hocasına bir yanıt vermiş oldu.

Çağlar Söyüncü'yü ne bekliyor?

Premier Lig'de ilk beş haftanın ardından bir puanla son sırada bulunan Leicester City, pazar günü Brighton deplasmanına gidecek.

Leicester, bir sonraki hafta ise Aston Villa'yı konuk edecek. Görünüşe göre Söyüncü'nün bu iki mücadelede de ilk 11'de olması oldukça zor.

Leicester City, kulübün mali krizde bulunmasından dolayı bu sezon önemli transferler yapamadı.