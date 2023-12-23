Atletico Madrid'in Türk stoperi Çağlar Söyüncü, gördüğü kırmızı kartla büyük bir şaşkınlık yaşattı.

İspanya LaLiga'da Atletico Madrid, 2023'ü galibiyetle kapattı. Sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, mücadelenin normal süresinin son 20 dakikasını 10 kişi tamamladı.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, oyuna girer girmez gördüğü kırmızı kart görerek büyük bir şok yaşattı.

2 dakika 56 saniye!

Çağlar Söyüncü, 2 dakikada 56 saniyedir oyundayken Lucas Ocampos'a arkadan sert bir müdahalede bulundu. Pozisyona ilişkin VAR incelemesinin ardından mücadelenin hakemi Alberola Rojas, 70. dakikada direkt kırmızı kart ile milli futbolcuyu oyundan attı.

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Griezmann çıkmak zorunda kaldı

Çağlar Söyüncü'nün kırmızı kartı sonrası oyuna müdahale etmek durumunda kalan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 73. dakikada Antoine Griezmann'ı oyundan alarak Reinildo'yu sahaya sürdü. Bu değişikliğe şaşıran ve tepki gösteren Griezmann, kenara gelirken değişikliği anlamsız bulmuşçasına ellerini iki yana açtı. Simeone'nin kendisine uzattığı eli sıkmayan Fransız oyuncu, yedek kulübesine giderken oradaki bir şişeye de tekme attı.