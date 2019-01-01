Çağlar Söyüncü'ye Gary Lineker ve Jamie Carragher'dan övgü geldi

Tottenham Hotspur karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Çağlar Söyüncü'ye Gary Lineker ve Jamie Carragher'dan övgü geldi.

Premier Lig'in 6. haftasında , Hotspur'u kendi sahasında 2-1 mağlup ederken mücadelede 90 dakika boyunca forma giyen Çağlar Söyüncü, sergilediği başarılı performansla yine alkış topladı.

Maç sonrası İngiliz futbolunun iki efsanesi Gary Lineker ve Jamie Carragher'dan 23 yaşındaki savunmacı hakkında övgü dolu yorumlar geldi.

Lineker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'ın Harry Maguire'dan gelen parayı neden başka bir savunmacıya yatırmadığını şimdi daha net anlıyoruz. Zira Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlarmış. İsminin üstündeki noktaları hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Carragher ise, "Çağlar'ı izlemeyi seviyorum" tweetini paylaştı.