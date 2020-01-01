Premier Lig

Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması

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Caglar Soyuncu
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Leicester City forması giyen milli futbolcu, sakatlığı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı. 

Çağlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I'm so dissapointed to leave my team alone for a while. I'll do my best to get back on the field as soon as possible, even stronger than before. Thank you for your best wishes. See you soon. Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. #lcfc #cs4

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    Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti. 

    Çağlar, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

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