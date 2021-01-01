Çağlar Söyüncü'den müzeye bir FA Cup | Leicester, Chelsea'yi 1-0 yendi

Wembley'de oynanan finalde Chelsea'yi 1-0 yenen Leicester, FA Cup'ı müzesine götürdü.

Wembley'de kalabalık bir seyirci grubu önünde oynanan FA Cup finalini Leicester City kazandı.

Chelsea'yi 1-0 yenen Tilkiler'e kupayı getiren golü Youri Tielemans kaydetti.

Maçın kader anı ise 89. dakikada yaşandı. Ben Chilwell'in 89. dakikada fileleri gönderdiği top VAR müdahalesiyle gol olarak değer kazanmadı.

140. kez sahibini bulan kupayı Leicester City ilk kez kaldırdı. Mavi-beyazlı ekip, 2016'da kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun ardından en değerli unvanlarından birini kazandı.

Daha önce sekiz kez kupayı kazanan Cheksea ise yedinci kez final kaybetti.

Milli stoper Çağlar Söyüncü, dev finalde 90 dakika sahada kaldı ve maçı gol yemeden takımının savunmasında önemli işlere imza attı.