Çağlar Söyüncü'den müzeye bir FA Cup | Leicester, Chelsea'yi 1-0 yendi
Wembley'de kalabalık bir seyirci grubu önünde oynanan FA Cup finalini Leicester City kazandı.
Chelsea'yi 1-0 yenen Tilkiler'e kupayı getiren golü Youri Tielemans kaydetti.
WOW.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 15, 2021
Top bins from Tielemans 💥#EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/LUon4q0nEW
Maçın kader anı ise 89. dakikada yaşandı. Ben Chilwell'in 89. dakikada fileleri gönderdiği top VAR müdahalesiyle gol olarak değer kazanmadı.
140. kez sahibini bulan kupayı Leicester City ilk kez kaldırdı. Mavi-beyazlı ekip, 2016'da kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun ardından en değerli unvanlarından birini kazandı.
1948-49 ❌— Goal (@goal) May 15, 2021
1960-61 ❌
1962-63 ❌
1968-69 ❌
2020-21 🏆
Leicester win the #FACupFinal at the fifth attempt! 🦊 pic.twitter.com/de4WcrMee9
Daha önce sekiz kez kupayı kazanan Cheksea ise yedinci kez final kaybetti.
Milli stoper Çağlar Söyüncü, dev finalde 90 dakika sahada kaldı ve maçı gol yemeden takımının savunmasında önemli işlere imza attı.