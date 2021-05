Çağlar Söyüncü'den müzeye bir FA Cup | Leicester, Chelsea'yi 1-0 yendi

Wembley'de kalabalık bir seyirci grubu önünde oynanan FA Cup finalini Leicester City kazandı.

Chelsea'yi 1-0 yenen Tilkiler'e kupayı getiren golü Youri Tielemans kaydetti.

Maçın kader anı ise 89. dakikada yaşandı. Ben Chilwell'in 89. dakikada fileleri gönderdiği top VAR müdahalesiyle gol olarak değer kazanmadı.

140. kez sahibini bulan kupayı Leicester City ilk kez kaldırdı. Mavi-beyazlı ekip, 2016'da kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun ardından en değerli unvanlarından birini kazandı.

1948-49 ❌

1960-61 ❌

1962-63 ❌

1968-69 ❌

2020-21 🏆



Leicester win the #FACupFinal at the fifth attempt! 🦊 pic.twitter.com/de4WcrMee9