Çağlar Söyüncü'den Erling Haaland'a büyük üstünlük

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i İspanya'da 3-0 yenerken Çağlar Söyüncü, performansıyla günün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Türkiye'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle İspanya'da oynadığı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldığı mücadele damgasını vuran isimlerden biri de şüphesiz takımının ikinci golüne de imza atan Çağlar Söyüncü'ydü.

Kariyerini Premier Lig takımlarından Leicester City'de sürdüren Çağlar, Erling Haaland'a büyük üstünlük kurdu.

Partneri Kaan Ayhan oldu

Bu sezon Dortmund'da attığı gollerle Avrupa futbolunu kasıp kavuran genç yıldız karşısında geri adım atmayan Çağlar, Merih Demiral'ın sakatlığı, Ozan Kabak'ın da hastalığından ötürü maça Serie A takımlarından Sassuolo'da zaman zaman sağ bek olarak görev yapan Kaan Ayhan ile birlikte oynayarak başladı.

Haaland'a isabetli şut çektirmedi

Kaan Ayhan ile uyumlu bir görüntü çizen Çağlar, maç boyunca girdiği beş ikili mücadelenin dördünden galip ayrılan taraf oldu.

Norveç'in en büyük kozu olan Haaland Opta'nın istatistiklerine göre girdiği üç ikili mücadelenin birini kazanabilirken, oldukça silik bir performans sergiledi.

Üç kez ceza sahasında topla buluşan Haaland, iki de isabetsiz şut çekti.

Çağlar faul yapmadı

Maçı bir top çalarak tamamlayan Çağlar, altı Norveç atağını uzaklaştırdı ve Türkiye savunmasının en önemli oyuncusu olmayı başardı.

Çağlar'ın Alexander Sorloth ve Haaland gibi iki tehlikeli santrfora rağmen maçı hiç faul yapmadan tamamlamış olması da 90 dakikanın sonunda dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Çağlar Söyüncü ne söyledi?

Maçtan sonra yaptığı açıklamada hiçbir rakiplerinden çekinmediklerini söyleyen Çağlar Söyüncü, Letonya maçına odaklanacaklarını söyledi:

"Maçtan önce özellikle sosyal medyada korkup korkmadığımız çok tartışıldı. Biz rakiplerimizi kendimizin ne üstünde ne de altında görüyoruz.

"Her maçı aynı ciddiyetle oynayıp, Euro 2020'ye katılma hakkı elde ettiğimiz gibi Dünya Kupası'na da katılmak istiyoruz. Şimdi arkadaşımla birlikte Letonya maçına odaklanacağız."