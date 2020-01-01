Çağlar Söyüncü: Türkiye'de kalmak yerine zor yolu seçtim

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

2018 yılında ekiplerinden 'dan 'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İngiliz ekiple iki sezonda toplam 43 maça çıkan Çağlar, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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23 yaşındaki oyuncu kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

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Çağlar'ın röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İzmir çok modern bir şehir"

İzmir harika bir yer. 'nin en iyi şehirlerinden bir tanesi. İnsanları çok arkadaş canlısı ve yaşamak için çok uygun bir şehir. Ailem hala İzmir'de yaşıyor. Özellikle babam maçları izlemek için buraya geliyor. İzmir çok modern bir şehirdir. A Milli Takım'da oynamak için veya tatil amaçlı ülkemin herhangi bir yerine gitmeyi çok seviyorum.

"Türkiye için oynamak tarif edilemez bir duygu"

2002 Dünya Kupası, futbolla ilgili hatırladığım ilk şeylerden biri. 6 yaşındaydım ve futbolla o zaman tanışmıştım. 2008'de de üçüncü olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. O kadrodaki oyuncular bizim rol modellerimizdi. Herkes ekranlara kilitlenmişti. Onların başarısından dolayı gurur duyuyorduk ve onlar gibi olmak istiyorduk. O turnuva benim için çok özeldir. Türkiye için oynamak tarif edilemez bir duygu. Her oyuncu için milli formayı giymek çok özeldir. Bundan eminim.

"Kariyerimin başında forvettim"

Kariyerimde birden fazla pozisyonda oynadım. Gençken hangi mevkiyi seçmem gerektiğini düşünürken çok zorlanıyordum. Kariyerimin başında forvet oynuyordum. Lisansımı yeni aldığımda benimle yaşıt oyunculara göre daha iyiydim. Çok uzun değildim ama iyi oynuyordum. İkinci kulübüm Bucaspor'da ön libero pozisyonunda oynamaya başladım. O zamanlar sadece bir kez savunmada oynamıştım. Onun sebebi de stoperimizin sakatlanmış olmasıydı. Maçı 2-1 kazanmıştık ama gol atamamıştık.

"Ailemden ayrılmak çok zordu"

Başlangıç benim için kolay olmadı. Gençtim ve ailemden ayrılmak bana çok zor geldi. Onlardan ayrıldığımda sadece 11 yaşındaydım ama hedeflerim, hayallerim vardı. Çok çalıştım ve başardım. Ailemin benden büyük beklentileri vardı; şimdi de buradayım.

"Türkiye'de kalmak yerine zor yolu seçtim"

Benimle ilgilenen kulüpler vardı ve Türkiye'de kalmak benim için çok daha kolay bir seçenekti. 19-20 yaşlarında daha zor bir kararı vermek her zaman daha zordur. Ancak ben ailemi gururlandırmak istiyordum. Seçimleri bu hedef doğrultusunda verdim. TFF 1. Lig'den Bundesliga'ya transfer olacak ilk oyuncu olacaktım. Buna karşı koymak zordu.

"Leicester'da çok mutluyum"

Premier Lig'de oynamak oyuncuların üzerine daha fazla sorumluluk ve baskı yüklüyor. Bana ne görev verilirse verilsin futboluma odaklanmaya çalışıyorum. Teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımın yardımıyla bu baskıyla baş edebiliyorum. Leicester'da çok mutluyum. Böyle bir kulüpte ilk 11 oyuncusu olmak beni iyi hissettiriyor. Yedek kaldığımda zamanımın geleceğini biliyordum. Her gün çalıştım ve yeni şeyler öğrendim.