Çağlar Söyüncü Premier Lig'de yine yıldızlaştı
Premier Lig'de Sheffield United deplasmanına çıkan Leicester City, mücadeleyi 2-1 kazanırken Çağlar Söyüncü yine oynadığı futbolla yıldızlaştı. 23 yaşındaki oyuncu ikili mücadele kazanma, top uzaklaştırma ve top kapma istatistiklerinde birinci sırada yer alırken bir de asist yapmayı başardı.
90 dakika sahada kalan Çağlar, girdiği 18 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken 8 kez de uzaklaştırdığı topla Leicester kalesini korumuş oldu. Yıldız stoper ayrıca takımın en çok pas yapan oyuncusuydu ve 4 kez de top kapmayı başardı.
Mücadele 1-1 devam ederken Harvey Barnes'ın 70. dakikada attığı golde de Çağlar'ın asisti görülmeye değerdi.
Geçtiğimiz sezon forma istikrarı olmayan Çağlar, bu yıl oynadığı futbolla Leicester City'nin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Yetenekli oyuncu bu sezon takımının tüm Premier Lig maçlarında 90 dakika forma giydi.
Leicester City, Sheffield United deplasmanında aldığı bu galibiyetle puanını 5'e çıkardı.