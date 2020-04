Çağlar Söyüncü: Freiburg'a gitmeden önce üç büyüklerden teklif almıştım

Leicester'ın başarılı savunmacısı, Freiburg'a transfer olmadan önce üç büyüklerden teklif aldığını, ama Avrupa'ya gitmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Çağlar Söyüncü, karantina günlerinden, Premier Lig'deki serüvenine, yedek kaldığı süreçten öncesi üç büyüklerden transfer teklifi aldığına kadar birçok konuda beIN Sports' a açıklamalarda bulundu.

İşte Çağlar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Premier Lig biraz daha farklı. İlk gittiğimde biraz geç transfer oldum, sakatlığım vardı, takıma alışmam lazımdı. İlk yılım önümdekileri izleyerek, onlardan bir şeyler öğrenerek geçti. Hiç dışarıya bakmıyordum, zamanın geleceğini biliyordum. Hocamız değiştiğinde bana, 'İyi çalışıyorsun, zamanı geldiğinde formayı alacaksın.' dedi. İyi çalışıyordum, sadece futbola odaklanıyordum. Çok şükür bu sezon da şans geldi. Bu sezon Maguire'ın satılmasından sonra çok şükür şans geldi. Hocamız, stoper alınmayacağını ve bana şans vereceğini söyledi. Ben de bu şansı iyi değerlendirdim, takım olarak da iyi performans sergiledik. Hocamız bana 'Şans sende.' dedi. Ben de bu şansı iyi değerlendirdim. Bireysel olarak iyi performans sergiledim. Takım olarak da iyiydik. Çok şükür sıkıntı olmadı."

"Freiburg'a gitmeden önce üç büyüklerden teklif almıştım. 19 yaşındaydım. İstanbul bana daha cazip geliyordu. TFF 1. Lig'den 'ya gitmek çok riskliydi ancak ben şansımı denemek istedim. Hiçbir zaman da karamsarlığa kapılmadım."

"Konsol oyunlarında oynattığım oyuncularla oynuyorum şu an. Onlarla aynı seviyede olduğunuzu hissettiğiniz anda, ekstra bir zorluk olmuyor. Ligde çok iyi futbolcular var. Benim şansım, biz de takım olarak bu sene iyi işler yaptık. 9-10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bizim gibi genç oyuncular için de motivasyon kaynağı oldu. Özgüven olunca seri de geldi."

"Kesin konuşuyorduk, 'Bu gruptan ne olursa olsun çıkacağız.' diyorduk. maçına da Andorra maçına da aynı konsantrasyonla çıktık. 3 gol yiyerek bitirdik, bizim için çok iyi. Fransa'yı burada yendik, orada puan aldık."

"Her şeyde bir hayır var. Cenk abi, Yusuf. Epey eksiğimiz vardı. 10 maçlık süreçte çok katkı sağladılar bize. Her şerde bir hayır vardır."

"İnşallah bu salgının en hızlı şekilde ilaçları, kontrolü bulunur. İnsanlık sistemine döner. Biz yeşil sahalara döneriz, herkes sevdiği işi yapmaya devam eder. En önemlisi kurallara uymamız, evde kendimize iyi bakmamız. Şu an en önemlisi kurallara uymamız ve evde kendimize en iyi şekilde bakmamız."

"Merih'le ikimiz aynı karakterde olsak, bu kadar başarılı olamazdık. O benim eksiğimi kapatıyor, ben onun eksiğini kapatıyorum."

"Şu an Evans'la oynuyorum. John Evans, geri 4'lüyü toplayan lider stoper. 12 senedir Premier Lig'de, 9 yılı M. United'da geçmiş. Onun faydası çok oluyor, ondan çok şey öğreniyoruz."

"Sezon başı Maguire gittikten sonra yerine oynamak baskılıydı. Dünyanın en pahalı stoperi ve takımınız size güvendiği için stoper almıyor. 80 milyon pound'a transfer olan birinin yerine oynuyorsunuz. Tabii ki de baskı oldu ama o özgüveni yakaladığımız için, üstesinden geldiğime inanıyorum."

"Şu an iyi gidiyoruz ama önemli olan bunu devam ettirebilmek. 30 maç oynadım ama bunu üç haneli sayılara çıkarmak önemli. Kariyeriniz boyunca aynı seviyede olmak çok önemli. İyi oynadığımız maçlardan sonra, ilk antrenmanda sanki ilk maçıma hazırlanır gibi hazırlıyordum kendimi. Bunun etkisi de çok oldu bence. O kazanma hırsı hala var. Bence bu genç oyuncular için çok önemli."

"Kimsenin hakkını yiyemem. 'nun bende çok hakkı var. Onları en iyi şekilde temsil ediyorum. Ben başarılı oldukça onlar da gururlanıyor. Oradaki gençlere örnek oluyoruz. Bundan büyük mutluluk yok."

"Nasıl biz küçükken büyüklerimizi örnek alıyorsak, şimdi o durumda olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Her şey gelip geçiyor, isminizle, karakterinizle anılmak çok önemli. Şu an bir yere gitmemin doğru olacağını düşünmüyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Her şeyden önemlisi, daha öğrenecek çok şeyim var."