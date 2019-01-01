Çağlar Söyüncü: Cruyff dönüşü yapmam gerekiyorsa yaparım

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Times gazetesine verdiği röportajla Premier Lig kariyerine ve performansına ışık tutuyor.

Times gazetesinden Henry Winter, ’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile takımının yükselişi, Harry Maguire’ın gidişi ve Brendan Rodgers’ın kendisine gösterdiği güven üzerine özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Çağlar bu sezonda şu ana kadar Raul Jimenez’e karşı bir Cruyff dönüşü yapmış, kendi kalesine yakın bir mesafede Callum Wilson’a çalım attıktan sonra topu takım arkadaşına çıkarmış; topu Pulisic’ten kurtarmakla kalmayıp oyuncuyu adeta ‘pazara’ yollamış ve sonrasında topu kaptırmamak için yaptığı bilek hareketleriyle sosyal medyada trend olmuştu. Sadio Mane’nin hızını aşmış ve onu geride bırakmış, Ndombele’ye attığı çalımla oyuncuya sakatlanma korkusu yaşatmış ve Miguel Almiron’a nefes aldırmamıştı. Bir hücum oyuncusunun korkusuzluğuna sahip bir stoper olan Çağlar, “Eskiden hücum hattında oynardım” diyerek bunu onaylıyor.

Leicester City stoperi, hala gerektiği zaman topu kaleden uzaklaştırmasını biliyor. Öyle ki Sir Kenny Dalglish tribününde yer alan taraftarları, Çağlar’ın uzaklaştırdığı toptan kendini korumak için saklanacak yer aramıştı. Ancak o da hata yapabilen biri. Tıpkı maçının 7. dakikasında Rashford’a yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep olduğu an gibi. Çağlar eşsizdir, sonuçları olan bir sektörde tehlikeyi göze alan biridir ve Leicester taraftarının Harry Maguire’ın gidişinin ardından ağıt yakmasına izin vermeyecek güçte bir oyuncudur. “Tüm Leicester taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Gösterdikleri destek inanılmazdı. Hem stadyumda hem de dışarda olan desteklerini ve sevgilerini hissediyoruz” sözleriyle de taraftara olan minnetini sunuyor Çağlar.

Brendan Rodgers’ın kurduğu bu çarpıcı takıma daha da yaratıcılık katan 23 yaşındaki futbolcu, ’deki gelişim sürecinden bahsederken şunları söylüyor: “Hücumun yanı sıra orta sahada da oynardım. Ama sonrasında işler değişti ve stoper oldum.” Oyunu kendi ritminde oynamaya devam edeceğine dair bir kabullenmişlikle ve hiçbir pişmanlık duymadan söylüyor bunları. Tıpkı İngiltere İç Savaşı'ndaki parlomento yanlıları arasında yer alan bir atlı şovalye gibi.

"Kimseyi eğlendirmeye çalıştığım yok"

“Oynadığım pozisyonda geride kalan son oyuncu benim. Bu da korkusuz bir tavır takınmayı gerektiriyor” sözleriyle gözü karalığının altını çizen Çağlar, şu soruya da açıklık getiriyor: Acaba herkesin düşündüğü gibi maça mı odaklanıyor, yoksa tribünlere mi oynuyor? “90 dakika boyunda oyuna odaklanıyorum. Kimseyi eğlendirmeye çalıştığım yok. Ama yapılması gereken şey bir Cruyff dönüşü ise bunu yaparım. Eğer maçı kazanırsak taraftarlar eğlenir ve mutlu olur.”

Leicester’ın antrenman alanındaki kubbede, altyapı oyuncularının uzun adımlarla yanımıza geldiği ve Çağlar durduğu an sevindikleri bölümde buluştuk. Göz teması, tebessümler, tokalaşmalar geride kaldı ve ilk sohbet girişimi Çağlar’dan geldi: Kendi dilindeki “Merhaba” ile. Çocuklar duyunca çok güldüler. Çağs, çevresine neşe saçıyor! Şovalyeleri andıran saçları ve sivri çenesi ile kulüp efsanesi tarafından Shrek’teki Lord Farquaad’a benzetilen Çağlar, sadece taraftarlar arasında meşhur değil anlaşılan! Rakiplerin kâbusu, hücum esnasında çarparak durdukları bir duvar, tek kişilik ordu Çağlar.

Koltuğun ucuna yerleşen Çağlar, kendisine yöneltilen soruyu anlayacak kadar İngilizce konuşsa da bir tercüman aracılığı ile yanıt vermeyi tercih ediyor. Sezonun açılışında King Power’da oynanan Wolverhampton Wanderers maçında Raul Jimenez’e karşı yaptığı Cruyff dönüşü hakkında konuştuk. Kaleye o kadar yakın bir bölgede aklından ne geçiyordu da o dönüşü yaptı? “Bir savunma oyuncusu olarak bazıları bunun riskli olduğunu düşünebilir; ama bir an gelir, o Cruyff dönüşünü yapmanız gerekir” cevabını veren Çağlar, bu durumun karar verme mekanizması ile ilgili olduğunu ve bu kabiliyeti üzerine hala çalıştığını dile getiriyor. İşte tam da bu yüzden topu sağa atacakmış gibi yapıp soluna aldı ve Jimenez’in sağa doğru hamle yapmasına sebep oldu. Tam da bu yüzden Diogo Jota topu tek başına almış kaleye doğru giderken orta sahadan koşarak gelerek faul yapmadan topu aldı ve pozisyonunu korudu.

Gol yememek önemlidir. 0-0’lık sonucun ardından soyunma odasına inerken Jamie Vardy ve diğer tüm oyuncular Çağlar’ı alkışlamışlardı. Çağlar, o anları hatırlarken bir anda duygusallaşıyor: “Burada olduğum, bu kulüp için ve böylesine harika oyuncularla birlikte oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hepimiz birbirimizin bireysel olarak iyi oynamasını istiyoruz; bu da takıma başarı getiriyor. Jamie Vardy çok komik biri. Sürekli şaka yapar ve bu da yeni bir oyuncunun çevresine uyum sağlayabilmesini kolaylaştıran bir şey.”

Vardy ve takımdaki diğer oyuncular, o maçın Çağlar için ne kadar anlam ifade ettiğini anlamıştı. Çağlar’ın kariyerinin her zaman bu kadar mükemmel olmadığını biliyorlardı. Homeros’un kenti İzmir’in sokaklarında bir futbol topuyla başladı Çağlar’ın serüveni. “Top oynayacağımız bir sürü saha vardı, şanslıydık. Biz çok mütevazı bir aileyiz, orta halli bir aile de diyebilirim. Ne zengin, ne fakir. Bugün bile hala aynı şekilde yaşıyoruz. Mütevazı.”

"Ailem, benim de sıramın geleceğini söyledi"

“Ailemde kimse top oynamazdı. Ama babam bana çok yardım etti, her zaman beni destekledi ve bana ilham verdi. Çok genç yaşta evden ayrıldım; ama ailem her zaman elimden gelenin en iyisini yapmamı ve herkese saygı göstermem gerektiğini söyledi.”

Çağlar’ın sahip olduğu bu değerler, “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” mottosuyla ve gençliğe olan bağlılıklarıyla öne çıkan ’ya gittiğinde daha da perçinlendi. 20 yaşındayken Türkiye Milli Takımı’na giren Çağlar, bir İzmir kulübünden çıkan nadir bir yetenekti ve ’a gittikten sonra 2 sene içinde bir dizi kulüple adı anılmaya başlamıştı bile.

Akıllıca hareket eden Leicester, 2018’de Çağlar için 21 milyon euro ödedi; ancak Çağlar için zorlu günler daha bitmemişti. 3 ay boyunca dışarda kaldı, Claude Puel tarafından görmezden gelindi, sonrasında Rodgers geldi ve Maguire-Jonny Evans ikilisini çok iyi bir hale getirdi. Fakat tarih 6 Nisan 2019’u gösterdiğinde devran döndü ve Çağlar’ın kader günü geldi çattı. Evans’ın kalçasında bir problem vardı.

Maguire, yeni doğmuş bebeği ile ilgilenmek için izin almıştı. Bu sebeple Rodgers, Çağlar ve Wes Morgan ikilisine döndü. “Ailem, benim de sıramın elbet geleceğini, sabırlı ve her an hazırlıklı olmam gerektiğini söylemişlerdi. Ve o zaman gerçekten geldi” diye hatırlıyor o günü Çağlar.

“Düzenli olarak oynamıyorsanız zorlanırsınız. Mutsuz olursunuz. Genç bir oyuncu olarak o benim ilk sezonumdu ve kolay olmadı. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardım etti. Teknik direktörümüz de harikaydı. Benim için zamanın geleceğini söyleyip duruyodu. Düzenli olarak oynayanlarla da sırasını bekleyen futbolcularla da çok iyi bir iletişimi vardır. Bir probleminiz varsa sizi dinler. Onun için oynamaktan ötürü minnettarım. Brendan Rodgers’ın hem taktiksel açıdan hem de insan yönetimi açısından; bütünüyle mükemmel bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. Ekibi, Kolo Toure ve Chris Davies de harikalar."

Önceden olduğu gibi şimdi de Kolo Toure, Çağlar’ın gelişiminde ve antrenmanlarında önemli bir etki sahibi oldu: “Kolo’nun devasa bir kariyeri var. Milli takımda oynamış, ülkesinde bir efsane ve , , Liverpool ve ’te oynadığı için Birleşik Krallık’ta çok tanınan biri. Benim mevkimde oynadığı ve bana çok yardımcı olduğu için kendimi epey şanslı sayıyorum.”

Sahip olduğu popülaritenin nedenleri arasında çalışmaya çok istekli olması ve sürekli “Hala öğreniyorum ve gelişiyorum” vurgusunu yapması yer alıyor. Ara ara fizyoterapistin karnına vuran ve oyuncuları boyunduruk altına alan Çağlar’ın bu fiziksel temasları ve ‘tuhaflıkları’, teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir özellikmiş anlaşılan. “Bu, bir tür iletişim yöntemi mi?” diye sorulunca Çağlar şöyle diyor: “Bunun dil öğrenme becerimle ilgisi yok. Ben her zaman böyleydim. Ara sıra eğlenmen gerek, bu takım ruhuna yardım eder.”

Çağlar, İngiliz futbolu, hızı ve fizikselliği ile başa çıkmak zorunda. maçında Pulisic’e baskı yapıp topu kaptığı, onu kaydırarak saha dışına gitmesine sebep olduğu, sonra topu üzerinden aşırtarak Hamza Choudhury’e gönderdiği an, Matthew Harding tribünleri şok içindeydi: “Öyle kararları bir saniye içinde alıyorsunuz. Bence doğru bir karar aldım çünkü bir takım arkadaşıma pas vermeyi başardım. Modern futbolda güçlü; ama aynı zamanda hızlı olmalısınız. Ben de modern bir stoper olabilmek adına becerilerimi ilerletmek istiyorum. Burası çok zor bir lig ve biz burada, dünyanın en iyi futbolcularına karşı mücadele veriyoruz.”

"Ben rakip oyunculara isim isim bakmam"

Ligdeki çeşitli zorluklardan konu açıldığında başını sallayarak dinledi Çağlar: Bir hafta ’deki kas yığını Chris Wood, ardından Manchester United maçında yerde kalan Marcus Rashford. Bir maçta Olivier Giroud, hemen üstüne Tammy Abraham. Diğer maçta Divock Origi, Roberto Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah hattı. “Antrenman sırasında karşılaşacağımız takımı analiz ederiz; ama ben rakip oyunculara tek tek, isim isim bakmam. Ben sadece yeteneklerimi, hızımı ve gücümü geliştirip hazır hale gelmeye çalışırım.” Çağlar’ın bu cevabı üzerine Brendan Rodgers’ın kendisi için söylediği “Kimseden korkmuyor” yorumu hatırlatıldı. Çağlar, “Bu onur verici. Böyle bir şeyi teknik direktöründen duymak çok güzel” şeklinde karşılık veriyor.

Çağlar’ın en iyi maçlarından biri, Rodgers’ın eski takımına karşı kaybettiği maç ile aynıydı. Trent Alexander-Arnold, sağ içteki Salah’a uzun bir pas gönderdiğinde Çağlar devreye girmiş, Mısırlı yıldızdan önce topa ulaşmış ve sonrasında daha zayıf olan sol ayağı ile topu uzaklaştırmıştı: “Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış bir takıma karşı böyle olmalısınız. Salah ve Mane çok hızlı ancak siz de onlara ayak uydurmalısınız.”

Bir santrfor olarak kariyerine başlamış, sonrasında orta sahaya gerilemiş ve şimdi stoper olmuş olabilir ama Çağlar, 90’lardaki güçlü Türkiye Milli Takımı kadrosundaki Bülent Korkmaz ve Alpay Özalan’ın içlerinde yer aldığı tarihin en iyi Türk savunmacıları arasına adını yazdırmayı şimdiden başardı. “Alpay Özalan ile konuşuyoruz. İyi bir oyuncu olmalı çünkü Premier Lig’de Aston Villa’da oynamıştı. Geçmiştekiler kadar olmasa bile bizim jenerasyon da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.”

Çağlar, Leicester City’nin geçen yıl hayata gözlerini yuman sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’yı da saygı ile anıyor. Vichai’nin kulüp üzerindeki etkisi hala o kadar güçlü ve onun için duyulan sevgi öylesine ölümsüz ki Çağlar, şimdiki zaman kipini kullanarak anıyor kendisini: “Vichai, takımımız için çok önemli biri. Sadece benim için değil, tüm kulüp için de öyle."

Kulübün çatısı altında yetişen Lineker, Emile Heskey ve Andy King gibi isimlerin duvardaki fotoğraflarını bir süre inceleyen Çağlar’a Lineker’in kendisi ile ilgili paylaştığı tweet hatırlatılıyor. Lineker, yakın geçmişte Leicester’ın Maguire transferinden gelen tüm parayı savunma hattına harcamamakta ne kadar doğru hareket ettiğini belirtmiş ve şöyle demişti: “Çünkü Çağlar’ın ne kadar iyi olduğunu biliyorlardı.”

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“Gary Lineker gibi bir efsaneden böyle şeyler duymak harika. Bu beni çok gururlandırıyor. Ama daha yolun başındayım.”

Daha nice Cruyff dönüşleri ve çalımlar göreceğimiz bir yol.

Çeviren: Rezzan Yetiş