Çağlar Söyüncü Burnley maçı performansıyla geçer not alamadı

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'nin Burnley ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmadaki oyunu eleştirileri beraberinde getirdi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü takımı Leicester City'nin 1-1 sona eren Burnley deplasmanında 90 dakika sahada kalırken, performansıyla geçer not alamadı. İngiliz gazeteciler Çağlar'ın maç yazılarında Çağlar'ın her zamanki etkili oyunundan uzak bir görüntü çizdiği fikrinde birleşti.

Çağlar'a eleştiriler

Gideon Brooks - Irish Daily Mirror: Leicester'ın bir puana Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ın harika performansıyla ulaştı. Çağlar'ın maç performansı 10 üzerinden 5 puandı..

Chris Wheele - Daily Mail: Burnley'in golcüsü Matej Vydra Çağlar'ın hataları sonucu iki net gol fırsatı yakaladı. Leicester'a bir puanı getiren oyuncu Kasper Schmeichel'dı.

Chris Boden - Burnleyexpress: Hiç sahada Çağlar'dan daha fazla zaman geçiren bir oyuncu gördünüz mü?

Sosyal medyadaki bazı Leicester taraftarları da Çağlar'ın performansından memnuniyetsizliklerini ifade etti. Birkaç Leicester taraftarı 24 yaşındaki oyuncunun İngiliz takımındaki kariyerinin en kötü maçını oynadığı görüşünü paylaştı.

Hava toplarını topladı

Burnley karşısında bu sezon oynadığı 14'üncü Premier Lig karşılaşmasına çıkan milli futbolcumuz maç boyunca girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazanırken, maç boyunca kazandığı 10 hava topu mücadelesiyle Leicester ilk 11'inin geri kalanının toplamından daha fazla hava topu kazanmıştı.

12 Burnley atağını uzaklaşştıran Çağlar, mücadeleyi 75 isabetli pasla tamamlayarak karşılaşmanın en fazla isabetli pas yapan ismi olmuştu.