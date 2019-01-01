Çağlar Söyüncü: Başından beri Euro 2020'ye inanıyorduk

Euro 2020'ye katılmayı garantileyen Türkiye'de genç savunmacı Çağlar Söyüncü, elemelerin başından beri başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen 'de futbolcular Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Mert Günok ve Okay Yokuşlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlar, "Hocamızla, yeni bir başlangıç yaptık. Başladığımızdan beri 2020'ye inanıyorduk. Rakibimiz maçını oynayacak. Buraya kadar getirmişken lider gitmek istiyorduk. Biz bir maçımız daha olduğundan dolayı kutlayamayacağız. Ama halkımız kutlasın. Bizi her zaman destekledir, onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Onlar için de bizim için de son maçtı. Son bir maçımız kaldı ondan sonra yavaştan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Biz burada 3 puan alıp devam etmek isterdik ama 0-0 oldu. Hayırlısı böyleymiş. Önemli olan oraya gitmek. Favori İzlanda, Fransa olarak gözüküyordu. Ama biz en baştan beri inanıyorduk. Çok şükür başardık." ifadelerini kullandı.

Çağlar, Avrupa Şampiyonası ile ilgili gelen bir soru üzerine "Gruplar nasıl olacak fikrim yok ama biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Ekstra bir rakibimiz yok. Hayırlı olsun ülkemize. İnşallah iyi sonuçlar alıp döneriz." diye konuştu.

Genç futbolcu, İzlanda'nın 82. dakikada yakaladığı gol pozisyonuyla ilgili olarak ise "82. dakikada bir takım ruhu, takım arkadaşlığı, orada vatanı korur gibi elimizden geldiğince savuşturmaya çalıştık o pozisyonu. Halkımıza teşekkür ederim. Biz ikinci maçtan dolayı kutlamayacağız. Onlar her zaman yanımızda. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

Zeki Çelik: Galibiyet istiyorduk ancak yine de çok mutluyuz

A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, galibiyeti çok istediklerini yine de EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söylerken; "İzlanda gerçekten çok zorlu bir ekip. Fizikleri üst düzeyde ve sürekli uzun top oynadılar. Bizi taçlarla, kornerlerle zorladılar. Galiba bir tane pozisyonları var. Biz de pozisyonlar bulduk, kaçırdık. Maç gitti geldi. Ama galibiyeti gerçekten çok istiyorduk. Olmadı. Beraberlik de bizi şampiyonaya götürüyordu. Bu sonucu aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacaklarını ve başarılı olmak istediklerini aktaran Zeki, "Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkes çok formda. Çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri 'gideceğiz inanın" dedik. Maçlar kazanıldıkça takımda kendine güvenerek oynadı. Sonuçta elde ettik." ifadelerini kullandı.

Mert Günok: Yazı iple çekeceğiz

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın kalecisi Mert Günok, uzun bir serüvenin sonunda şampiyonaya katılmayı garantilediklerini söyleyen Mert, "Beklendiği gibi bir maç oldu. Rakibin iyi yaptığı organizasyonlar uzun toplardı. Bunu biliyorduk. Defans oyuncularımız elinden geleni yaptı. Gol yemedik, galip gelerek bugünü noktalamak istedik ama olmadı. Uzun bir serüven sonunda şampiyonayı garantiledik. Yazı iple çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grup liderliği şanslarının hala devam ettiğini hatırlatan deneyimli file bekçisi, "Grup liderliği şansımız devam ediyor. İlk hedef şampiyonaya kalmaktı, bunu başardık. Grup liderliği için bir maçımız daha var. Ne olur bilinmez, son maçı da kazanarak rakibimizin maçını bekleyeceğiz. Grup birincisi olarak gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda da kendilerine güvendiklerinin altını çizen Mert, "Yarı final ve final maçı Wembley'de. Hedefimiz İngiltere'yi görmek." diye konuştu.

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Okay Yokuşlu: Oynanması gerektiği gibi oynadık

Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ise kazanmak istemelerine rağmen alınan sonuçtan memnun olduklarını söyledi ve şunları ifade etti:

"Bugün çok önemli bir maçtı, bir maç önceden 'ye gitmeyi garantileme şansımız vardı. Sabahtan beri heyecanımız ve konsantrasyonumuz üst seviyeydi. Nitekim öyle de oldu. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Son dakikada çizgiden çıkardığımız bir top dışında pozisyon vermedik. Galip de ayrılabilirdik ki liderlik şansımız da devam ediyor. Ülkemiz için çok gururluyuz. "

"Şenol Hoca çok deneyimli bir isim, biz de ondan çok şey öğreniyoruz. Her şeyden önce bir aile ortamı oluşturdu burada. Takım içerisinde oynayanıyla oynamayanıyla tek hedefimiz birlikte başarılı olmak. Bugün sahada olmayan futbolcuların da ne kadar istediklerini içeride görüyoruz. Önemli olan bunu yakalamaktı. İstatistiklere baktığınızda 3 gol yedik sadece ve bunlar da duran toplardan. İyi yoldayız ve bu oyunu sürdürmek hem bize hem de izleyenlere güven veriyor."