Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın en iyi dört stoperi arasında

Leicester City'nin başarılı savunmacısının Avrupa'nın en iyi dört stoperinin arasında olduğu belirtildi.

'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü; , , , ve gibi Premier Lig'in beş büyük takımının Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoper arasında gösterildi.

The Times' ta yer alan haberde, Çağlar'ın yanı sıra 'den Kalidou Koulibaly, 'dan Declan Rice ve 'den Pau Torres de listede yer aldı.

Çağlar için yapılan yorumda ise, "Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. 'dan alındığındaki değeri olan 18 milyon sterlin'den çok daha değerli durumda ve Premier Lig'in ilk 5 takımının da gözü önünde" denildi.