Çağdaş Atan: "Topu rakibe bırakma" terimi tamamen yaptığımız işi itibarsızlaştırmak

Topu rakibe verme tartışmalarına Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da katıldı.

Alanyaspor'un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, "topu rakibe bırakma" teriminin oynadıkları oyunu itibarsızlaştırdığını söyledi.

Bu sezon Süper Lig'de takımıyla birlikte çıkış yakalayan ve oynadıkları futbolla akıllarda yer tutan Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Fanatik'e konuştu.

Sezona yeni bir oyuncu grubuyla girdiklerine dikkat çeken Atan, hedeflerinden asla taviz vermediklerini belirtiyor.

Genç teknik adam sahada oyunun her bölgesinde presle oynadıklarını ve karşılığının bir terimle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Çağdaş Atan ne dedi?

Çağdaş Atan'ın sahadaki başarısı bir tesadüf değil:

"Geriden oyun kurma benim oyunumun olmazsa olmaz parçalarından biri. Teknik direktörlüğe karar verdikten sonra oyunumu kurgularken geriden oyun kurmayı oyun anlayışımın merkezine koymuştum. Geriden oyun kurmayla alakalı çok maç izledim, çok analiz yaptım. O yüzden bunu başarabileceğimi biliyordum."

Genç teknik adam Bakasetas'ın transferinin ardından takımın pas ritminin arttığını söylüyor:

"Bakesatas'ın transferine onay verdim. Kulübe büyük bir gelir kaynağı olacaktı ve oyuncumun hayali büyük takımlara gitmekti. Bize ve oyunumuza büyük katkıları oldu. Bakasetas sonrası güç kaybettik ama dinamizmi artırma, pas ritmini hızlandırma şansı yakaladık. Onsuz neler yapabileceğim konusunda kendimi de denemek istedim. Bakasetas gittikten sonra da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum."

Atan, "topu rakibe bırakmak" teriminin oynadıkları oyunu itibarsızlaştırdığını belirtiyor:

"Topu rakibe bırakma terimi tamamen yaptığımız işi itibarsızlaştırmak gibi geliyor bana. Hem yaptığımız yüksek şiddetli presle rakiplerimizin oynamasına izin vermemeye çalışıyoruz hem de rakibin bizden topu çabuk almasına izin vermiyoruz. 3. bölgede en çok top kazanan takımız. Oyunun her bölgesinde rakipten bir veya iki kişi fazla olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kadar çalışma, bu kadar oyun, bu kadar varyasyon ‘Topu rakibe bırakmayla’ karşılık bulmamalı diye düşünüyoruz."

Ülkemizde oyunun skor üzerinden okunduğunu vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, oynadıkları oyundan vazgeçmeyeceklerini söylüyor:

"Puan kaybetmeye başladığımız dönemde oyuncularımızın bu sisteme ne kadar inandıklarını gördük. Bu oyundan vazgeçmeyeceğimizi, keyif almaya ve vermeye devam edeceğimizi, oyunumuzu kusursuz hale getirmek istediğimizi futbolcularımıza net bir şekilde anlattık. Onlar da bunu harfiyen yerine getirmeye çalıştılar. Aslında kaybederken de çok iyi oyunlar oynadık. Ama ülkemizde oyun skor üzerinden okunduğu için biraz farklı yansıtıldı. Biz oyunumuzu değiştirmeyi düşünmedik, sadece oyunumuzu geliştirmek adına dokunuşlar ve çalışmalar yaptık. "

Büyük resim

Bu sezon oynadığı maçların büyük bölümünde topla daha çok oynayan ve rakibe baskı kuran Alanyaspor, Çağdaş Atan yönetiminde topa hükmeden bir oyun anlayışı kazandı.

Çağdaş Atan başardıkları bu duruma dikkat çekerken kendilerine haksızlık edilmesini istemiyor.

Zira bir takıma 'topu rakibe verdi' demek, Çağdaş Atan'a göre topla oynayan tarafın emeklerine karşı bir duruş.