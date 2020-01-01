Çağdaş Atan: Bazı ilkleri yaptığımız için mutluyuz

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluğun favorilerinden olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, " 'ı ilk defa deplasmanda yendik. Bugün de tarihimizde ilk defa Beşiktaş'ı yendik. Bazı ilkleri yaptığımız için mutluyuz. Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir takım. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi" dedi.

Fiziksel olarak düşüş yaşadıklarını ancak özellikle ilk yarıda her şeyin planladıkları gibi gittiğini söyleyen Çağdaş Atan, "İlk yarıda önde bastık ve topa sahip olduk. Pozisyonlara girdik. Yalnızca Ghezzal'a verdiğimiz bir pozisyon vardı.İkinci yarıda zeminin ağır olması, oyuncuların hata yapmaktan korkması ve özellikle N'Koudou'nun oyuna girmesi bizi biraz zorladı. Bu hafta üç maç oynadık. İkinci yarıdaki fiziksel düşüşü buna da bağlayabiliriz" diye konuştu.

Büyük hayalleri olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Oyuncularıma hayal kurmaktan vazgeçmemelerini söylüyorum. Ligi nerede bitiririz bilmiyorum. Devre arasına kadar yukarıda kalır ve rotasyonumuzu genişletebilirsek daha büyük hayaller kurabiliriz. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş ve Sergen Hoca'ya bundan sonraki maçlarında sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.