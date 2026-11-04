Faslı üçlü; Paris Saint-Germain'in yıldızı Ashraf Hakimi, Real Madrid'in kanat oyuncusu Brahim Diaz ve Bayern Münih'in forveti İsmail Es-Seybari, Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın bugün çarşamba günü açıkladığı 2026 Yılın En İyi Afrikalı Futbolcusu ödülü aday listesinin başında yer alıyor. Öte yandan listede Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'a yer verilmedi.

Nihai listede ödül için yarışan 10 oyuncu yer aldı; Fas, üç isimle temsil edilerek Fas futbolunun kıtanın öne çıkan yıldızları arasında güçlü bir şekilde temsil edildiğini teyit etti. Salah ise Afrika futbolundaki seçkin konumuna rağmen adaylıkların dışında kaldı.

2026 CAF ödül töreni, önümüzdeki 7 Aralık pazartesi günü Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenecek. Törene Afrika futbolunun önde gelen yıldızlarının yanı sıra teknik direktörlerin, federasyon ve kulüp temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Aday listesinde ayrıca Manchester United oyuncusu Fildişi Sahilli Amad Diallo, Newcastle United oyuncusu Kongolu Yoane Wissa, Manchester City oyuncusu Ganalı Antoine Semenyo, Sundowns oyuncusu Güney Afrikalı Teboho Mokoena'nın yanı sıra Senegalli üçlü Crystal Palace oyuncusu İsmaila Sarr, Villarreal oyuncusu Pape Gueye ve Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın yıldızı Sadio Mane yer aldı.

2026 Yılın En İyi Afrikalı Futbolcusu ödülü için en dikkat çekici mücadelenin, her biri 3 oyuncuyla temsil edilen Fas ve Senegal arasında geçeceği değerlendiriliyor.

Paris Saint-Germain'deki varlığını sürdüren Ashraf Hakimi, ödülü kazanmaya aday öne çıkan isimler arasında yer alırken; Brahim Diaz ve İsmail Es-Seybari, Real Madrid ve Bayern Münih'teki çıkışlarını değerlendirerek kıtasal unvan yarışındaki şanslarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Muhammed Salah'ın yokluğu, listenin en büyük sürprizini oluşturuyor; zira Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, Afrika'daki bireysel ödüllerin yarış çizgisi içinde yer almaya alışıktı ve bu ödülü iki kez kazanmıştı.

Hakimi, 19 Kasım günü Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen törende 2025 Yılın En İyi Afrikalı Futbolcusu ödülüne layık görülmüştü. Paris Saint-Germain ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi, Fransa Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandığı, ayrıca 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline ulaştığı olağanüstü sezonu sayesinde rakiplerinin önüne geçmişti.