Afrika Futbol Konfederasyonu “CAF” Temyiz Komitesi Başkan Yardımcısı Faostino Varela Monteiro sessizliğini bozdu ve komitenin Afrika Uluslar Kupası 2025 şampiyonluğu unvanının Senegal’den Fas’a çevrilmesine ilişkin tartışmalı kararına karşı çıktığını açıkladı.

Senegal Milli Takımı, 18 Ocak’ta Rabat’ta oynanan final maçında sahada 1-0 kazanmış olsa da Temyiz Komitesi 17 Mart’ta aldığı kararla Fas’ı 3-0 hükmen galip saydı.

Temyiz Komitesi’nin kararı, Fas Futbol Federasyonu’nun, “Teranga Aslanları” oyuncularının geçici olarak sahadan çekilmesine dayanarak turnuva talimatnamesinin 82 ve 84. maddeleri uyarınca Senegal’in galibiyetine itiraz başvurusu yapmasının ardından geldi.

Senegal Futbol Federasyonu da karara Spor Tahkim Mahkemesi “CAS” nezdinde itiraz etti ve nihai hükmün önümüzdeki birkaç ay içinde verilmesi bekleniyor.

Video: Gergin ziyaret.. Motsepe tartışmalı karardan 22 gün sonra Senegal’e ulaştı

Yeni skandal.. Senegal’in çekilmesinin ardından CAN finali hakemi “üst düzey talimatlar” mı aldı?

Davadaki yeni bir rapor, Temyiz Komitesi Başkan Yardımcısı’nın kupanın taşınmasına karşı oy kullandığını ortaya koydu.

Sport News Africa platformunun aktardığına göre, hükmün gerekçelerini açıklayan belge, Yeşil Burun Adaları’ndan olan yetkilinin, sahadaki Senegal galibiyetinin iptal edilmesini destekleyen 3 oya karşı tek muhalif oy olduğunu gösterdi.

Monteiro, Senegal gazetesi “L’Observateur”e yaptığı açıklamada, “Senegal’den unvanın alınması ve Fas’ın şampiyon ilan edilmesi kararına karşıyım” dedi.

Monteiro, CAF yönetmeliklerinin, özellikle 82 ve 84. maddelerinin olası bir ihlali bulunsa bile bunun maçın sonuna kadar tamamlanmasını engellemediğini, dolayısıyla Senegal’in galibiyetinin geçerli kalması ve değiştirilemez olması gerektiğini düşünüyor.

Şunları da ekledi: “Maç görevlilerinin raporlarında yer alan olgular, aksi kanıtlanana kadar doğru ve kesindir. Çelişki olması halinde ise saha içinde en üst referans hakem raporu olarak kalır.”

Monteiro bununla da yetinmedi; ayrıca Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) maçın olaylarını yeniden değerlendirmek üzere müdahil olma ihtimalinin son derece düşük göründüğünü, bunun da Senegal lehine bir karar çıkabileceği anlamına gelebileceğini belirtti.

“CAS, sahada verilmiş bir kararı, keyfilik veya kötü niyete dair kanıtlar bulunmadıkça yeniden ele almaz; karar sonradan incelendiğinde hatalı görünse bile.” diye açıkladı.

Pape Cisse: Fas’taki golümden sonra Cezayirliler bana teşekkür mesajları yağdırdı

Koora’ya özel.. CAS kararı öncesinde Afrika Kupası’yla yapılan kutlama nedeniyle Senegal cezalandırılır mı?