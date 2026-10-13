Afrika Futbol Konfederasyonu'nda kafa karışıklığı

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Basın raporları, Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" içindeki önde gelen yöneticilerin, Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine geri dönülmesi önerisine karşı çıktığını ortaya koydu. Söz konusu gelişme, 2025 edisyonunun başlamasından önce açıklanan ve turnuvanın 4 yılda bir düzenlenmesini öngören kararın yeniden gözden geçirilmesi sürecinde yaşandı.

Araştırmacı gazeteci Romain Molina'ya göre, Moritanya Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Ould Yahya ve Cibuti Federasyonu Başkanı Souleiman Hassan Waberi, CAF Yürütme Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında turnuvanın iki yılda bir düzenlendiği sisteme geri dönülmesine karşı oy kullandı.

Raporda, yöneticileri bu tutumu almaya iten nedenler açıklanmazken, ikilinin Yürütme Kurulu içinde azınlıkta kaldığı, kurul üyelerinin büyük bölümünün ise turnuvanın sağladığı mali gelirler göz önünde bulundurulduğunda organizasyonun iki yılda bir yapılmasını desteklemeye meyilli olduğu belirtildi.

Turnuvanın 4 yılda bir düzenlenmesi kararından geri adım

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasından önce, turnuvanın iki yıl yerine dört yılda bir düzenlenmesi yönünde bir eğilim bulunduğunu ve yeni sistemin 2028 yılından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.

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Ancak Motsepe, geçen hafta Cape Verde'de düzenlenen stratejik bir konferansın kulisinde, önceki sisteme dönülmesi önerisinin incelendiğini doğrulayarak kararın yeniden gözden geçirilmesine kapı araladı.

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Bu gelişme, turnuvanın dört yılda bir düzenlenmesinin ekonomik açıdan makul olup olmadığına dair tartışmalar ışığında, daha önce açıklanan yönelimden geri adım atıldığını yansıtıyor. İki yılda bir düzenlenmesini savunanlar, turnuvanın konfederasyonun en önemli gelir kaynaklarından biri olarak taşıdığı konum göz önüne alındığında, edisyon sayısının azaltılmasının Afrika Konfederasyonu'nun mali kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Afrika Uluslar Kupası'nın sisteminin değişmesinin ardındaki çıkar çatışması

Molina'nın analizine göre, kararın yeniden gözden geçirilmesinin arkasındaki temel etkenler arasında, turnuvayla ilgili mali hesapların yanı sıra siyasi mülahazalar ve uluslararası çıkar dengeleri de bulunabilir.

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Raporda, Afrika Uluslar Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmesi sisteminin kabul edilmesinin, futbol sezonu boyunca Afrikalı oyuncularının ülkelerinin milli takımlarına katılmasına izin vermek zorunda kalmaları nedeniyle zorluklarla karşılaşan büyük Avrupa kulüplerinin çıkarına yapılmış bir taviz olarak görüldüğüne işaret edildi.

Raporda ayrıca, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Afrika Konfederasyonu'ndan gördüğü destek göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" ile Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" arasındaki gerginliğin, hesapların değişmesine ve önceki sistemin yeniden gündeme gelmesine katkıda bulunmuş olabileceği kaydedildi.

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Rapor, bu gelişmeleri Dünya Kupası'na bağlı payların özelleştirilmesine ilişkin hayata geçmeyen bir projenin ortaya çıkmasının ardından yaşanan anlaşmazlıklarla ilişkilendirerek, dünya futbolunda etkili taraflar arasındaki mücadelenin, Afrika turnuvasının periyoduna dair tutumları yeniden şekillendiren etkenlerden biri olabileceğini değerlendirdi.