CAF, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası’nın para ödüllerini resmen açıkladı… ve iki turnuvanın tarihlerini belirledi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026-2027 sezonuna ait Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının takvimini açıkladı ve her iki turnuvanın ödül tutarlarını da duyurdu.
CAF’ın resmi açıklamasına göre, yeni sezon 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk ön eleme turunun gidiş maçlarıyla başlayacak; dönüş maçları ise 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak.
İkinci ön eleme turu ise 16-18 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak ve ardından 23-25 Ekim 2026 tarihleri arasında eleme maçları gerçekleştirilecek.
Bu eleme aşamalarının ardından, her iki turnuvada da grup aşaması Kasım ayı sonunda başlayacak.
Grup aşaması maç takvimi:
1. Tur: 27-29 Kasım 2026
İkinci tur: 4-6 Aralık 2026
Üçüncü tur: 18-20 Aralık 2026
Dördüncü tur: 8-10 Ocak 2027
Beşinci Tur: 15-17 Ocak 2027
Altıncı tur: 22-24 Ocak 2027
Eleme Aşaması:
Çeyrek final maçları (gidiş): 26-28 Şubat 2027
Çeyrek final maçları (rövanş): 5-7 Mart 2027
Yarı final (gidiş maçı): 9-11 Nisan 2027
Yarı final (rövanş maçları): 16-18 Nisan 2027
Final: 9-31 Mayıs 2027
CAF, açıklamasını şöyle tamamladı: “Para ödülleri değişmeden kalıyor: Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonuna 6 milyon dolar, Afrika Konfederasyon Kupası şampiyonuna ise 4 milyon dolar.”