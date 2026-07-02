CAF, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası’nın para ödüllerini resmen açıkladı… ve iki turnuvanın tarihlerini belirledi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026-2027 sezonuna ait Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının takvimini açıkladı ve her iki turnuvanın ödül tutarlarını da duyurdu.

CAF’ın resmi açıklamasına göre, yeni sezon 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk ön eleme turunun gidiş maçlarıyla başlayacak; dönüş maçları ise 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak.

İkinci ön eleme turu ise 16-18 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak ve ardından 23-25 Ekim 2026 tarihleri arasında eleme maçları gerçekleştirilecek.

Bu eleme aşamalarının ardından, her iki turnuvada da grup aşaması Kasım ayı sonunda başlayacak.

Grup aşaması maç takvimi:

1. Tur: 27-29 Kasım 2026

İkinci tur: 4-6 Aralık 2026

Üçüncü tur: 18-20 Aralık 2026

Dördüncü tur: 8-10 Ocak 2027

Beşinci Tur: 15-17 Ocak 2027

Altıncı tur: 22-24 Ocak 2027

Eleme Aşaması:

Çeyrek final maçları (gidiş): 26-28 Şubat 2027

Çeyrek final maçları (rövanş): 5-7 Mart 2027

Yarı final (gidiş maçı): 9-11 Nisan 2027

Yarı final (rövanş maçları): 16-18 Nisan 2027

Final: 9-31 Mayıs 2027

CAF, açıklamasını şöyle tamamladı: “Para ödülleri değişmeden kalıyor: Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonuna 6 milyon dolar, Afrika Konfederasyon Kupası şampiyonuna ise 4 milyon dolar.”