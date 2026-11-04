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Ayyoub Bouaddi Manchester City 2026-27Getty
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CAF ödülleri: Bouaddi, Mazza ve Hamza, Real Madrid yıldızıyla en iyi genç oyuncu unvanı için yarışıyor

H. Abdelkarim
A. Bouaddi
I. Maza
A. Ouazane
Y. Diomande
Barcelona
Real Madrid
M.City
Mısır
Fas
Cezayir
Côte d’Ivoire
İspanya
İngiltere

Kızışan rekabet

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 yılı Afrika'nın En İyi Genç Oyuncusu ödülüne aday gösterilen futbolcuların listesini açıkladı. Listede dört oyuncuyla dikkat çeken bir Arap varlığı göze çarptı; bunların başında Manchester City'nin yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi yer alıyor.

Listede Bouaddi'nin yanı sıra Barcelona oyuncusu Mısırlı Hamza Abdülkerim, Hollanda temsilcisi Ajax'ın oyuncusu Faslı Abdellah Ouazane ve Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yıldızı Cezayirli İbrahim Maza da bulunuyor.

Dört Arap oyuncu, kıtanın öne çıkan yükselen yeteneklerinden oluşan bir grupla rekabet edecek. Bunların başında, listenin dikkat çeken isimlerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid ve Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu Yan Diomande geliyor.

Adaylıklar arasında ayrıca Bayer Leverkusen ve Kamerun Milli Takımı oyuncusu Christian Kofane, Fiorentina ve Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu Christ Inao ile Coventry City ve Gana Milli Takımı oyuncusu Caleb Yirenkyi de yer aldı.

Listede ayrıca Étoile du Sahel ve Mali Milli Takımı oyuncusu İsmail Kamissoko ile Aston Villa ve Senegal Milli Takımı oyuncusu İbrahim Mbaye da bulunuyor.

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