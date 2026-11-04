Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 yılı Afrika'nın En İyi Genç Oyuncusu ödülüne aday gösterilen futbolcuların listesini açıkladı. Listede dört oyuncuyla dikkat çeken bir Arap varlığı göze çarptı; bunların başında Manchester City'nin yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi yer alıyor.

Listede Bouaddi'nin yanı sıra Barcelona oyuncusu Mısırlı Hamza Abdülkerim, Hollanda temsilcisi Ajax'ın oyuncusu Faslı Abdellah Ouazane ve Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yıldızı Cezayirli İbrahim Maza da bulunuyor.

Dört Arap oyuncu, kıtanın öne çıkan yükselen yeteneklerinden oluşan bir grupla rekabet edecek. Bunların başında, listenin dikkat çeken isimlerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid ve Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu Yan Diomande geliyor.

Adaylıklar arasında ayrıca Bayer Leverkusen ve Kamerun Milli Takımı oyuncusu Christian Kofane, Fiorentina ve Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu Christ Inao ile Coventry City ve Gana Milli Takımı oyuncusu Caleb Yirenkyi de yer aldı.

Listede ayrıca Étoile du Sahel ve Mali Milli Takımı oyuncusu İsmail Kamissoko ile Aston Villa ve Senegal Milli Takımı oyuncusu İbrahim Mbaye da bulunuyor.