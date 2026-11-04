Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 yılı Afrika'nın En İyi Oyuncusu ödülü için yarışacak aday oyuncuların listesini açıkladı. Listede Mısır, Fas, Cezayir ve Sudan'dan 7 oyuncuyla dikkat çeken bir Arap varlığı göze çarptı.

Listede Mısırlı ikili, Zamalek orta saha oyuncusu Muhammed Şahata ve eski Al Ahly, şu anda Suudi Arabistan'ın Al Riyad kulübü oyuncusu Mahmud Hassan Trezeguet yer aldı. Ayrıca 3 Faslı oyuncu bulunuyor: eski AS FAR, şu anki Katar Al Shamal oyuncusu Muhammed Rabii Harimat, Renaissance Berkane oyuncusu Münir Şair ve Olympique Safi oyuncusu Süfyan El Mouden.

Listede ayrıca Cezayirli Abdülnur Belhasani (CR Belouizdad oyuncusu) ve Ahmed Khaldi (USM Alger oyuncusu) da yer aldı. Kıtanın önde gelen yıldızlarından oluşan yarışta toplam on oyuncu bulunuyor.

Arap oyuncuların listesi, Sudan Al Hilal oyuncusu Abdürrauf Yakub ile tamamlandı.

Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns oyuncusu Juliso Modau ise bu listedeki Arap olmayan tek yarışmacı konumunda.