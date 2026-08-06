Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", bugün perşembe günü, 2026-2027 sezonu CAF Konfederasyon Kupası'nın iki eleme turu kura çekimi sonuçlarını açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde gerçekleştirilen çekim, katılımcı büyük kulüpler için kolay eşleşmelerle sonuçlandı.

Bu sezon Konfederasyon Kupası 56 kulübün katılımıyla düzenleniyor. Sıralamada en üstteki sekiz kulüp ilk eleme turundan muaf tutuldu ve doğrudan ikinci eleme turundan yollarına başlayacak.

48 takım ise ilk eleme turunda gidiş-dönüş sistemiyle 24 eşleşmede rekabet edecek. Bu eşleşmelerden galip gelenler, muaf tutulan sekiz kulübe katılacak ve ikinci eleme turunda 32 takım tamamlanmış olacak.

Kura çekiminde, kıtasal sıralamaya göre 8 kulüp ilk eleme turundan muaf tutuldu. Bunlar: Mısır ekibi Al Ahly, Tanzanya ekibi Azam, Cezayir ekipleri USM Alger ve CR Belouizdad, Fas ekipleri Raja ve AS FAR, Kongo Demokratik ekibi Maniema Union ve Güney Afrika ekibi Kaizer Chiefs.

Afrika'nın tarihi şampiyonu Mısır ekibi Al Ahly, yoluna ikinci eleme turundan başlayacak. Somalili Mogadishu City ile Ugandalı Kitara arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Fas ekibi Raja ise Nijeryalı El Kanemi Warriors ile Beninli Oudje arasındaki maçtan çıkacak takımla karşılaşacak. Fas ekibi AS FAR ise Çadlı AS PSI ile Fildişi Sahilili Kokorogou arasındaki maçın galibini bekliyor.

Cezayir ekibi USM Alger, Etiyopyalı Panthers ile Beninli ASPAC arasındaki eşleşmeden çıkacak takımla karşılaşacak. Cezayir ekibi CR Belouizdad ise Burkina Fasolu Douanes ile Gineli Hafia Conakry arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

İkinci turun diğer eşleşmelerinde, Mısır ekibi ZED ile Cibutili Telecom arasındaki maçın galibi, Tanzanyalı Azam ile karşılaşacak. Sudanlı Al Hilal Al Sahel ile Etiyopyalı Welwalo Adigrat arasındaki maçtan çıkacak takım, Zanzibarlı KMKM ile Libyalı Al Ahly Tripoli arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İlk eleme turu gidiş maçları önümüzdeki eylül ayının 4-6'sı arasında oynanacak, dönüş maçları ise aynı ayın 11-13'ü arasında yapılacak.

İkinci eleme turu gidiş maçları önümüzdeki ekim ayının 16-18'i arasında oynanacak, dönüş maçları ise aynı ayın 23-25'i arasında yapılacak.

CAF Konfederasyon Kupası'nın geçen sezonundaki şampiyonluk unvanını Cezayir ekibi USM Alger elinde bulunduruyor. Ekip, final maçında Mısır ekibi Zamalek'i penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyon olmuştu.

CAF Konfederasyon Kupası şampiyonu 4 milyon dolarlık para ödülü kazanıyor. Eleme turlarında elenen her takım ise, Afrika Konfederasyonu'nun katılımcı kulüpleri destekleme politikası kapsamında 100 bin dolarlık dayanışma ödemesi alıyor.

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İlk eleme turu kura çekimi sonuçları

Somalili Mogadishu City × Ugandalı Kitara.

Mısır ekibi ZED × Cibutili Telecom.

Sudanlı Al Hilal Al Sahel × Etiyopyalı Welwalo Adigrat.

Zanzibarlı KMKM × Libyalı Al Ahly Tripoli.

Sudanlı Al Ahly Madani × Kenyalı Tusker.

Güney Sudanlı Al Ghazala Wau × Tanzanyalı Singida Black Stars.

Etiyopyalı Panthers × Beninli ASPAC.

Çadlı AS PSI × Fildişi Sahilili Kokorogou.

Burkina Fasolu Douanes × Gineli Hafia Conakry.

Nijeryalı El Kanemi Warriors × Beninli Oudje.

Fildişi Sahilili FC Amadou Diallo × Sierra Leoneli East End Lions.

Nijeryalı Shooting Stars × Tunuslu Sfaxien.

Tunuslu Mostakbal Gabès × Senegalli Diambars.

Burkina Fasolu Vitesse × Malili Real Bamako.

Malili Diarra × Ganalı Nations.

Nijerli AS SONIDEP (AS Zam) × Togolu ASKO de Kara.

Namibya Üniversitesi (UNAM) × Angolalı Kabuscorp de Palanca.

Zambiyalı Red Arrows × Kongolu FC Rouge.

Güney Afrikalı Durban City × Burundili Rukinzo.

Mauritiuslu Port Louis 2000 × Botsvanalı Jwaneng Galaxy.

Orta Afrikalı Panthère Sportive × Ruandalı Rayon Sport.

Nijerli Atomic du Niger × Mozambikli Black Bulls.

Kongo Demokratik ekibi DC Virunga × Seyşelli Bazar Brothers.

Esvatinili Green Mamba × Angolalı Primeiro de Agosto.

İkinci eleme turu eşleşmeleri

Somalili Mogadishu City × Ugandalı Kitara galibi, Mısır ekibi Al Ahly ile.

Mısır ekibi ZED × Cibutili Telecom galibi, Tanzanyalı Azam ile.

Sudanlı Al Hilal Al Sahel × Etiyopyalı Welwalo Adigrat galibi, Zanzibarlı KMKM × Libyalı Al Ahly Tripoli galibi ile.

Sudanlı Al Ahly Madani × Kenyalı Tusker galibi, Güney Sudanlı Al Ghazala Wau × Tanzanyalı Singida Black Stars galibi ile.

Etiyopyalı Panthers × Beninli ASPAC galibi, Cezayir ekibi USM Alger ile.

Çadlı AS PSI × Fildişi Sahilili Kokorogou galibi, Fas ekibi AS FAR ile.

Burkina Fasolu Douanes × Gineli Hafia Conakry galibi, Cezayir ekibi CR Belouizdad ile.

Nijeryalı El Kanemi Warriors × Beninli Oudje galibi, Fas ekibi Raja ile.

Fildişi Sahilili FC Amadou Diallo × Sierra Leoneli East End Lions galibi, Nijeryalı Shooting Stars × Tunuslu Sfaxien galibi ile.

Tunuslu Mostakbal Gabès × Senegalli Diambars galibi, Burkina Fasolu Vitesse × Malili Real Bamako galibi ile.

Malili Diarra × Ganalı Nations galibi, Nijerli AS SONIDEP (AS Zam) × Togolu ASKO de Kara galibi ile.

Namibya Üniversitesi × Angolalı Kabuscorp de Palanca galibi, Kongo Demokratik ekibi Maniema Union ile.

Zambiyalı Red Arrows × Kongolu FC Rouge galibi, Güney Afrikalı Kaizer Chiefs ile.

Güney Afrikalı Durban City × Burundili Rukinzo galibi, Mauritiuslu Port Louis 2000 × Botsvanalı Jwaneng Galaxy galibi ile.

Orta Afrikalı Panthère Sportive × Ruandalı Rayon Sport galibi, Nijerli Atomic du Niger × Mozambikli Black Bulls galibi ile.

Kongo Demokratik ekibi DC Virunga × Seyşelli Bazar Brothers galibi, Esvatinili Green Mamba × Angolalı Primeiro de Agosto galibi ile.

2026-2027 CAF Konfederasyon Kupası maç tarihleri

İlk eleme turu

Gidiş maçları: 4-6 Eylül 2026.

Dönüş maçları: 11-13 Eylül 2026.

İkinci eleme turu

Gidiş maçları: 16-18 Ekim 2026.

Dönüş maçları: 23-25 Ekim 2026.

Grup aşaması

Birinci hafta: 27-29 Kasım 2026.

İkinci hafta: 4-6 Aralık 2026.

Üçüncü hafta: 18-20 Aralık 2026.

Dördüncü hafta: 8-10 Ocak 2027.

Beşinci hafta: 15-17 Ocak 2027.

Altıncı hafta: 22-24 Ocak 2027.

Eleme aşamaları

Çeyrek final

Gidiş: 26-28 Şubat 2027.

Dönüş: 5-7 Mart 2027.

Yarı final

Gidiş: 9-11 Nisan 2027.

Dönüş: 16-18 Nisan 2027.

Final

9-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında.

Kesin tarih henüz belirlenmedi.