CAF, 24 Nisan'da oynanan Konfederasyon Kupası rövanş maçında saha içinde ritüel gerçekleştirmeye çalışan Simba kulübüne disiplin cezası verdi.

Benjamin Mkapa Stadyumu'nda oynanan ilk maçı tek golle kazanan Simba, Güney Afrika deplasmanına tur için avantajlı çıktı.

Normal süre ve uzatmalar Orlando Pirates'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, penaltıları 4-3 kaybeden Simba turnuvaya veda etti.

Neler yaşandı?

What did Simba SC do at the Centre circle?



🎥 @Lorenz_KO pic.twitter.com/d9hrIAikCC — iDiski Times (@iDiskiTimes) April 24, 2022

Doğu Afrika temsilcisinin oyuncuları maçtan önce saha ortasında bir çember oluşturdu. Kısa süre sonra çemberin ortasından çıkan duman dikkatleri çekti.

Simbalı oyuncuların şans getireceğine inandıkları bir ritüeli gerçekleştirmek adına saha içinde ateş yaktığı tespit edildi.

Olaya müdahale eden görevliler üzerine su dökerek ateşi söndürdü ve maç normal bir şekilde başlayabildi.

Para cezası geldi

Orlando Pirates yetkilileri yaşananlarla ilgili maçın ardından CAF'a yazılı şikayette bulundu. CAF'a iletilen gözlemci raporunda orta yuvarlağın merkezinde ateş yakıldığı bilgisi yer aldı.

Olaya dair fotoğrafları ve görüntüleri inceleyen CAF, Simba kulübünden savunma talep etti. CAF Disiplin Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Simba'ya güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin dolar ceza verdi.

Konfederasyon Kupası'nda finale yükselen Orlando Pirates şampiyonluk için Fas temsilcisi Berkane ile karşılaşacak.