CAF, El Hilal'in itirazını reddetti... Sudanlı kulüp ise konuyu üst mercilere taşımaya hazırlanıyor

Sudanlı El Hilal kulübü, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Disiplin Komitesi'nden aldığı yanıtı içeren resmi bir açıklamada, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Faslı Nahda Berkane ile oynadığı maçın ardından kulüp tarafından sunulan şikâyetin reddedildiğini duyurdu.

Kulüp, red kararının komiteden resmi bir yazıyla kendisine ulaştığını açıkladı ve aynı zamanda hukuki tutumunda ısrarcı olduğunu ve davayı "adil" bulduğunu vurgulayarak, CAF'ın Temyiz Komitesi'ne başvurarak karara itiraz etmek suretiyle hukuki süreci sürdüreceğini belirtti.

Konu, Afrika Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Sudan'ın El Hilal ile Nahda Berkane arasında oynanan maça dayanıyor. Bu maç, El Hilal'in Faslı oyuncu Hamza El Moussaoui'nin daha önce yapılan doping testinde pozitif sonuç çıktığı yönündeki haberlerin dolaşmasının ardından, oyuncunun oynama hakkının olup olmadığı konusunda şüphe uyandırmasıyla geniş tartışmalara sahne olmuştu.

El Hilal, El Mousawi'nin katılımının Afrika Futbol Konfederasyonu'nun disiplin ve tıbbi denetim kurallarına aykırı olduğunu düşündü ve maç sonucunun yeniden gözden geçirilmesini ya da Faslı takıma yaptırım uygulanmasını talep etti.

Temel sorun, oyuncunun yasal durumu hakkındaki çelişkili bilgilerdi. Faslı kaynaklar, El Mousawi'nin CAF tarafından resmi olarak cezalandırılmadığını ve katılımına izin veren tüm tıbbi ve yasal prosedürleri yerine getirdiğini doğrularken, Al Hilal ise Afrika Futbol Konfederasyonu'nun bu konuyu yeterince şeffaf bir şekilde ele almadığını savundu.

Bu anlaşmazlık, Afrika turnuvalarında dopingle mücadele yönetmeliklerinin uygulanma mekanizmaları ve rekabetin dürüstlüğünü etkileyen hassas konuların ele alınmasında disiplin ve temyiz komitelerinin ne kadar bağımsız olduğu konusunda geniş çaplı bir hukuki ve sportif tartışmanın önünü açtı.