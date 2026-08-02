CAF, Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası kura çekimi tarihini açıkladı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni sezon 2026-2027 Afrika Şampiyonlar Ligi ve CAF Konfederasyon Kupası ön eleme turlarının kura çekimi tarihini açıkladı.

Kura çekimi töreni, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Afrika Futbol Konfederasyonu merkezinde, iki turnuvaya katılan kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Konfederasyon Kupası kurası Kahire saatiyle öğleden sonra saat 14.00'te başlayacak; Afrika Şampiyonlar Ligi kurası ise saat 15.00'te çekilecek.

Yeni sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'nin unvanını kazanan takım, kıtasal konumunu koruma hedefiyle yola çıkarken, ön eleme turlarına katılan kulüpler ilk engelleri aşarak grup aşamasında yer kapmaya çalışacak.

Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu 6 milyon ABD doları tutarında para ödülü kazanırken, CAF Konfederasyon Kupası'nı kazanan 4 milyon ABD doları alacak.

CAF ayrıca, katılımcı kulüpleri desteklemek ve kıtadaki kulüp müsabakalarını geliştirmek çerçevesinde, iki turnuvadan ön eleme turlarında elenen her kulübe 100 bin ABD doları tutarında bir dayanışma yardımı tahsis edileceğini açıkladı.

Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns Afrika Şampiyonlar Ligi unvanını kazanmışken, CAF Konfederasyon Kupası unvanı Cezayirli USM Alger'in elinde bulunuyor.