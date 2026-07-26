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CAF, Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının artırılması talebiyle ilgili kararını açıkladı

CAF Şampiyonlar Ligi 1
Premier Lig
1.Lig
Al Ahly SC
Mısır
Fas

Ebu Rida talebi Afrika Konfederasyonu'na sundu

  Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüp sayısının artırılmasına ilişkin önerisi hakkındaki kararını verdi.

Bu talep, turnuvanın takviminde büyük bir değişiklik gerektirecek olması nedeniyle destekleyenler ve karşı çıkanlarla birlikte kıtada büyük tartışma yarattı.

Kıta haberleri konusunda uzman gazeteci Micky Junior şunları söyledi: "Özel.. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Mısır Futbol Federasyonu'nun 2026/27 sezonu için Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüp sayısının artırılması talebini reddetti."

Ve şöyle devam etti: "Mısır Futbol Federasyonu, Afrika Konfederasyonu'nun yanıtını resmi olarak aldı.. Daha fazla ayrıntı daha sonra yayımlanacak."


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