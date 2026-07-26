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CAF, Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının artırılması talebine ilişkin kararını açıkladı

CAF Şampiyonlar Ligi 1
Premier Lig
1.Lig
Mısır
Fas

Abu Rida talebi Afrika Konfederasyonu'na sundu

  Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüp sayısının artırılmasına ilişkin önerisi hakkındaki kararını verdi.

Bu talep, turnuvanın takviminde büyük bir değişiklik gerektirecek olması nedeniyle, destekleyenler ve karşı çıkanlar arasında kıtada büyük tartışmalara yol açtı.

Kıta haberleri konusunda uzman gazeteci Micky Junior şunları söyledi: "Özel.. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Mısır Futbol Federasyonu'nun 2026/27 sezonu için Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüp sayısının artırılması talebini reddetti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mısır Futbol Federasyonu, Afrika Konfederasyonu'nun yanıtını resmen aldı.. Daha fazla ayrıntı ilerleyen saatlerde yayınlanacak."


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