Xabi Alonso, Cole Palmer'ın İngiltere kadrosuna alınmaması üzerinde durmayı reddederek 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerinin yalnızca Chelsea hakkında olduğunu vurguladı. Chelsea teknik direktörü ayrıca kaleci Emiliano Martinez'in koruyucu maskesiyle ilgili şaka yaptı ve orta saha oyuncusu Moises Caicedo'nun pazar günü Premier League'de oynanacak Sunderland deplasmanı öncesinde “ufak sorunları” olduğunu açıkladı.

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Alonso, Palmer'ın İngiltere kadrosuna alınmaması konusunda sessiz kaldı

Alonso, 24 yaşındaki Palmer'ın Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için İngiltere kadrosuna alınmamasının ardından cuma günü Cobham'daki maç öncesi basın toplantısında oyuncuyla ilgili sorularla karşılaştı. football.london'un edindiği bilgiye göre Wembley'deki yetkililer, Palmer'ın oynayıp oynayamayacağını öğrenmek için Chelsea ile iletişime geçti. Ancak oyuncunun oynamaya hazır olduğunu öğrenmelerine rağmen İngiltere onu kadroya almadı. Böylece Morgan Rogers, kulübün kadrodaki tek temsilcisi oldu.

Palmer'la kadroya alınmaması hakkında konuşup konuşmadığı sorulan Alonso, şunları söyledi: “Hayır, bu konuda konuşmadık. Pazar günkü maçımızı konuşuyoruz. Cole'dan çok memnunuz. Bence oynadığı futboldan keyif alıyor. Diğer hücum oyuncularıyla çok iyi bir uyum yakalıyor. Takıma yardımcı oluyor. Her şeyin zaman aldığını bilerek, yapmak istediklerimizi geliştirmemize ve ulaşmak istediğimiz noktaya ilerlememize de yardımcı oluyor. Kalitesinden, tutumundan ve takımın geri kalanı üzerindeki etkisinden çok memnunum.”

Palmer'ın kırmızı kartı Chelsea'de konuşuldu

Alonso, Palmer'la yaptığı görüşmelerin millî takım göreviyle değil, kulüp meseleleriyle ilgili olduğunu vurguladı. “Chelsea'yi, bizi konuşuyoruz. Zaten yeterince işimiz var. Her hafta sonuna odaklanmalıyız. Benim etki edebileceğim ve kontrol edebileceğim alan bu; konuştuğumuz şey de bu,” dedi.

İspanyol teknik adam, Palmer'ın kısa süre önce gördüğü kırmızı kartı konuştuklarını ise doğruladı. “O, kendi işine odaklanmalı. Onun işi iyi futbol oynamak, bizimle, Chelsea'de oynarken keyif almak ve elbette takım arkadaşlarıyla uyum sağlamak,” diye ekledi. “Tottenham maçından sonra kırmızı kartı konuştuk. Bu, üzerinde konuştuğumuz bir konu. Ancak bunun dışındaki konuşmalarımızın çoğu futbolla ve neleri daha iyi yapabileceğimizle ilgili.”

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Martinez'in maskesi ve Caicedo'yla ilgili endişe

Geçen ay çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Martinez, maskeyle antrenmanlara döndü. Alonso, ilk 11'de başlayıp başlamayacağına pazar günü karar verecek. “Sanırım maske bir uzmandan geldi, Cadılar Bayramı mağazasından değil [gülüyor]. Kesinlikle bir uzmandan geldiğini tahmin ediyorum,” diye şaka yaptı. “Maskeye alışıyor. Elbette pek rahat değil ama alışıyor. Neredeyse bütün hafta onunla antrenman yaptı. Eminim bir süre bununla idare etmek zorunda kalacak. Her şeyi maskeyle yapıyor, dolayısıyla maske bir engel değil. Beyin sarsıntısının ardından doktorlardan da onay aldık. Üç hafta geçti, yani her şey tamam.”

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Caicedo ise çarşamba günkü antrenmanın ilk bölümüne katılmadı. Alonso, “Son maçtan sonra ufak sorunları vardı. Yarın farklı durumları değerlendirmeyi bekliyoruz; Moi de bunlardan biri,” dedi ve ekledi: “Baldırla ilgili bir sorundan ziyade bir rahatsızlık söz konusu.”

Chelsea'yi sırada ne bekliyor?

Şu anda ilk dörtte yer alan Chelsea, Alonso'nun “aldığından daha fazla puanı hak ettiğini” düşündüğü Sunderland deplasmanı öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.

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Alonso, Maxence Lacroix veya Joao Pedro'nun oynayabilecek durumda olmasını beklemiyor. Jorrel Hato'nun ise “birkaç haftaya daha” ihtiyacı var. Alonso, millî aranın ardından Leeds maçı öncesinde yeni bilgiler paylaşacak.