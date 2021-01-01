Cade Cowell: ABD'nin Barcelona ile temastaki gençlik hissi

17 yaşındaki Cade Cowell, çok yönlü oyununu geliştirmek için büyük bir çaba sarf ettikten sonra yeni MLS sezonuna ateşli bir başlangıç yaptı.

ABD'deki futbolu takip eden birçok insanın Cade Cowell'e aşık olmasının nedenlerini görmek yaklaşık beş saniye sürüyor.

İnanmıyor musunuz? O zaman sadece D.C. United'a karşı attığı son golünü izleyin. Ve gözünüzü kırpmayın.

Bu beş saniye içinde, orta sahayı geçerek sağ taraftan bir şut çıkarır. Öncesinde ise hızıyla onu savunan oyuncuyu geçer ve hızını kesmeden önünü açar. Sonrasında sakince topun kontrolünü sağlar, yukarı bakar ve üzerine gelen kalecinin yanından yakın direğe doğru bir şut atar.

Cowell'i bu kadar özel kılan da hızı ve direkt oyunudur. ABD standartlarına göre bile başka bir seviyede bir atlet.

Henüz 17 yaşında, yetişkin bir oyuncu gibi geliştirildi. Güçlü bir üst gövdeye ve en üst hızına ulaştıklarında dahi hiç durmayan bacaklara sahip.

Ancak atlet olmak gerçekten etkileyici bir güç olmak için yeterli değildir. Cowell ve kulübü San Jose Earthquakes de bunu biliyor.

Ve işte tam da korkutucu kısmın devreye girdiği yer burası. Cowell şimdi döngünün dışına çıkmaya çalışıyor.

2019'da bir yerli oyuncu olarak anlaşma imzaladığında 15 yaşındaydı. San Jose Earthquakes'in en genç imzası olan Cowell, geçen sezon sahaya çıkarak iyi bir başlangıç yaptı.

İlk sezonunda dört kez ilk 11'de başladı ve bir gol ile bir asist kaydetti. Sınırsız potansiyeline yatırım yapan kulübü için 17 kez sahaya çıktı.

Ama bu sezon daha farklı. Cowell'in sadece beş maça iki gol ve üç asist sığdırdı bile.

ABD oyuncu havuzunda çok az kişinin vurmayı hayal edebileceği topları attı. Bunlar, Kevin De Bruyne benzeri paslardı.

Cowell, Goal'a özel bir röportajında "Bunların çoğu sadece tekrarlar sayesinde oldu" diyor:

"Bunların hepsini sezon öncesinde tek başıma yaptım. Tekrar, tekrar ve tekrar... Gerçekten daha fazla gol atmak istiyordum. Geçen yılki ilk sezonumda da birçok gol atabilirdim. Bu yıl öyle kalmayacak. Bir etki yaratmak istiyorum. Topun kaleden içeri girmesini istiyorum."

Cowell'in bugün olduğu hücum oyuncusuna nasıl dönüştüğünü anlamak için onun yetiştirilme tarzını anlamalısınız.

Çok fazla branşa ilgi duyan sporcu bir anne ve üniversitede futbol oynayan bir babanın Meksikalı-Amerikalı oğlu Cowell, doğal olarak ilk yıllarında spora düştü. Ama onu dört yaşındayken futbola sokan, bir takım kuran dedesiydi.

Cowell kısa süre sonra Güney Kaliforniya'daki akademi sahnesinde Modesto Ajax ve Ballistic United gibi takımlar için oynadı. O ve ailesi, Bay Area'nın dört bir yanını her seferinde saatlerce süren yolculuklarla katetti. 2017-18'de Ballistic'in U-15'i için 32 maçta 33 gol attıktan sonra Earthquakes akademisine girmesine izin verildi.

"O zaman bile, 'Evet bu harika' diye düşünüyordum" diyor Cowell:

"Sezon bittikten sonra, Real Salt Lake, Galaxy, Quakes'i hatırlıyorum. Beş büyük kulüp akademilerine gelmemi ve profesyonel bir sözleşme hakkında konuşmamı istiyordu."

"Bu tamamen delilikti. O zamana kadar bunların olacağını hiç düşünmemiştim. Bu yüzden 'Tamam, futbol belki benim hayatım olabilir' demeye başladım."

Ancak yol boyunca önemli mücadeleler oldu. Cowell çocukken, büyüme atakları geçiren çocukları etkileyen bir diz rahatsızlığı olan Osgood-Schlatter hastalığıyla savaştı. Hastalık, gençlik yılları boyunca onu acı içinde bıraktı ve önemli zamanlarda onu ABD'nin genç milli takımları için resmin dışında tuttu.

Ancak bu nedenle, ailesinin arka bahçesindeki derme çatma spor salonunda zamanını ağırlık kaldırarak geçirmeyi öğrendiğinden, egzersiz yapma sevgisi geliştirdi.

"Fiziksel olarak iyiydi, ama zihinsel olarak çok zordu" diyor giderek artan ağrısı için:

"Aşmam gereken bir duvar vardı."

"Futbolun benim hayatım olacağını biliyordum ama futbolu ciddiye almak zordu."

"Ağladığım, antrenmanlara gitmek istemediğim veya oynamak istemediğim zamanlar oldu. Ama babam beni her zaman götürürdü. Bu ilk adım zor oluyor ama ondan sonra seviyorsun."

"Eskiden her şey Cristiano Ronaldo hakkındaydı ve sonra futbolun farkına vardıkça Lionel Messi ve Neymar'ı çok fazla izledim.

"Ronaldo'nun iş ahlakını seviyorum. bu çılgınca. Neymar ve Messi'yi izlemek ise çok eğlenceli."

Cade Cowell!



The 16-year-old nets a stunner in his first MLS start! 👏 #LAvSJ pic.twitter.com/tWwSpbFlR7 — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2020

Bu üç megastar, Cowell'in futbolda bir kariyer peşinde koşmasına yardımcı olurken, onun üzerinde muhtemelen en büyük etkiye sahip olan bir MLS efsanesidir.

Bazı yönlerden Cowell, takım arkadaşı Chris Wondolowski'nin olmadığı her şeydir. Cowell da elit düzeyde bir atlet ve tüm başarılarına rağmen bir Wondolowski değil.

Cowell'in fiziksel becerileri en büyük gücü olsa da, Wondolowski'yi MLS tarihindeki en iyi golcülerden biri yapan beynidir. Yıllardır Wondolowski, başka hiç kimsenin giremeyeceği pozisyonlara girmek üzerine bir kariyer inşa etti.

Bu da onu Cowell için mükemmel bir akıl hocası yapıyor. Cowell'in en büyük zayıflıkları Wondolowski'nin en büyük güçlü yönleridir. Cowell'in oyununu izlerseniz, 'Wondo'nun' üzerindeki etkisini görmek zor değildir.

Cowell, "Bu çok önemli çünkü eksik olduğum şey bu" diyor. "Her gün antrenmanda bana yardım ediyor. Sanki yapmadığım bir şeyi görürse, benimle konuşacak ve her ayrıntıda bana koçluk yapacak." diyor:

"Hızlı olduğum için bana sadece beklememi söylüyor. Böylece top geldiğinde tam hızla saldırıyorum. Bunun gibi şeyler bana çok yardımcı oluyor."

"Her şeyin zamanlaması önemli. Mesela yaklaşma zamanlaması veya zıplama zamanlaması gibi. Bu hala en zor kısım."

Örneğin Cowell'in FC Dallas'a karşı golünü ele alalım. Bir şut atmak yerine birkaç savunmacıyı dripling yaparak geride bıraktığı bir gol.

Ya da Seattle Sounders'a karşı attığı gol. Cowell'in bir şut imkanı bulmak için gereken o küçük yarım metreye sürüklendiği sahne.

Bu tür anların her tarafında Wondolowski yazıyor.

Wondolowski Mart ayında onun hakkında şunları dedi:

"Bu çocuğun dünyasını düşünüyorum. Ona hâlâ çocuk diyebiliyorum, bu da biraz akıllara durgunluk veren bir şey ama siz sadece ortaya koyduğu işi görüyorsunuz."

"Onunla birkaç kez antrenman yaptım ve ona zar zor yetişebildim. İş ahlakımdan kesinlikle gurur duyuyorum ancak bu sezon öncesinde onun yaptıklarını görünce... Onunla son derece gurur duyuyorum.

“İyi konuşuyor, düşünceli, şefkatli... Kendini saha dışında da böyle idare ediyor. Sanırım kendini soyunma odasında böyle taşıyor. Bu yüzden başarılı olmasını istiyorum. Böyle insanların geliştiğini görmek çok eğlenceli ve bence başaracak."

“Sahip olduğu özellikleri kıskanıyorum. Ancak iş ahlakı, onu bir sonraki seviyeye taşıyacak."

Cowell'in ilgisini çeken tek kişi Wondolowski değil. Teknik direktörü Jesus Matias Almeyda da ileriye dönük gençlere aktaracak pek çok bilgeliğe sahip.

Arjantin için iki Dünya Kupası oynayan Almeyda, genç oyuncularla çalışma söz konusu olduğunda yarımkürenin en iyilerinden biri olarak ün kazandı.

Almeyda, Cowell'e özel bir ilgi gösterdi ve ona benzettiği bir Arjantinli takım arkadaşının videolarını izlettirdi: Claudio Caniggia!

Cowell'in yaşına rağmen Almeyda, ouncusunun Avrupa'da parlak bir geleceği olduğuna inandığını söylüyor. Zaten Barcelona ile bağlantılıydı.

CADE COWELL!



That's a goal and an assist already tonight. 👀 #SJvDC pic.twitter.com/SZCQdxVwzk — Major League Soccer (@MLS) May 2, 2021

MLS'deki sıcak başlangıcı sayesinde başlayan tüm ilgiye rağmen Cowell, kendisine ve kendi oyununa odaklanmak için elinden geleni yaptığını söylüyor.

Avrupa sorulduğunda "Bunu hiç düşünmüyorum" diyor:

"Zamanı gelirse düşüneceğim. Şu anda sadece buraya ve şimdiye odaklanıyorum."

Yine de aklında bazı uzun vadeli hedefleri var.

Ocak ayında ABD'nin U-23 ve A takım kampları için davet aldı. Cowell, oyunun o seviyedeki hızı karşısında şok olduğunu ve bu tecrübeden daha fazla kazanmaya kararlı olduğunu söylüyor.

Ancak bundan önce, Cowell'in en büyük hedefi, hızla gitmekten daha fazlasını yapabileceğini insanlara göstermeye devam etmektir. Oyununu bir sonraki seviyeye taşıyacak unsur olan hareketini göstermeye kararlı. Ayrıca sol ayağı üzerinde çalıştığını gösterme şansını da umuyor.

"Ben kullanmıyorum" diyor gülerek, "Ama yapabilirim! Bazen çok iyi kullanabiliyorum."

Cowell, önümüzdeki yıllarda farklı şekillerde göz kamaştıran bir oyuncu olabileceğini kanıtlamak için ilk satırlarda anlatılan beş saniyeden çok daha fazlası olabileceğini göstermek istiyor.

"Şu anda kanat oyuncusuyum. Rakip savunmalara bire bir dripling yapmayı seviyorum. Gol atmak ise benim için halen oldukça zorlu ama bunu nasıl yapacağımı öğrenir öğrenmez 9 numara olacağım, sanırım."

"Şimdiye kadarki her şey büyük bir başarı gibi geldi. Şimdiye kadar her şeyin yolunda gittiğini hissediyorum."

"Daha da iyi olabilmek için devam etmeliyim."