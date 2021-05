Cade Cowell: ABD'nin Barcelona ile temastaki gençlik hissi

ABD'deki futbolu takip eden birçok insanın Cade Cowell'e aşık olmasının nedenlerini görmek yaklaşık beş saniye sürüyor.

İnanmıyor musunuz? O zaman sadece D.C. United'a karşı attığı son golünü izleyin. Ve gözünüzü kırpmayın.

Bu beş saniye içinde, orta sahayı geçerek sağ taraftan bir şut çıkarır. Öncesinde ise hızıyla onu savunan oyuncuyu geçer ve hızını kesmeden önünü açar. Sonrasında sakince topun kontrolünü sağlar, yukarı bakar ve üzerine gelen kalecinin yanından yakın direğe doğru bir şut atar.

Cowell'i bu kadar özel kılan da hızı ve direkt oyunudur. ABD standartlarına göre bile başka bir seviyede bir atlet.

Henüz 17 yaşında, yetişkin bir oyuncu gibi geliştirildi. Güçlü bir üst gövdeye ve en üst hızına ulaştıklarında dahi hiç durmayan bacaklara sahip.

Ancak atlet olmak gerçekten etkileyici bir güç olmak için yeterli değildir. Cowell ve kulübü San Jose Earthquakes de bunu biliyor.

Ve işte tam da korkutucu kısmın devreye girdiği yer burası. Cowell şimdi döngünün dışına çıkmaya çalışıyor.

2019'da bir yerli oyuncu olarak anlaşma imzaladığında 15 yaşındaydı. San Jose Earthquakes'in en genç imzası olan Cowell, geçen sezon sahaya çıkarak iyi bir başlangıç yaptı.

İlk sezonunda dört kez ilk 11'de başladı ve bir gol ile bir asist kaydetti. Sınırsız potansiyeline yatırım yapan kulübü için 17 kez sahaya çıktı.

Ama bu sezon daha farklı. Cowell'in sadece beş maça iki gol ve üç asist sığdırdı bile.

ABD oyuncu havuzunda çok az kişinin vurmayı hayal edebileceği topları attı. Bunlar, Kevin De Bruyne benzeri paslardı.

Cowell, Goal'a özel bir röportajında "Bunların çoğu sadece tekrarlar sayesinde oldu" diyor:

"Bunların hepsini sezon öncesinde tek başıma yaptım. Tekrar, tekrar ve tekrar... Gerçekten daha fazla gol atmak istiyordum. Geçen yılki ilk sezonumda da birçok gol atabilirdim. Bu yıl öyle kalmayacak. Bir etki yaratmak istiyorum. Topun kaleden içeri girmesini istiyorum."

Cowell'in bugün olduğu hücum oyuncusuna nasıl dönüştüğünü anlamak için onun yetiştirilme tarzını anlamalısınız.

Çok fazla branşa ilgi duyan sporcu bir anne ve üniversitede futbol oynayan bir babanın Meksikalı-Amerikalı oğlu Cowell, doğal olarak ilk yıllarında spora düştü. Ama onu dört yaşındayken futbola sokan, bir takım kuran dedesiydi.

Cowell kısa süre sonra Güney Kaliforniya'daki akademi sahnesinde Modesto Ajax ve Ballistic United gibi takımlar için oynadı. O ve ailesi, Bay Area'nın dört bir yanını her seferinde saatlerce süren yolculuklarla katetti. 2017-18'de Ballistic'in U-15'i için 32 maçta 33 gol attıktan sonra Earthquakes akademisine girmesine izin verildi.

"O zaman bile, 'Evet bu harika' diye düşünüyordum" diyor Cowell:

"Sezon bittikten sonra, Real Salt Lake, Galaxy, Quakes'i hatırlıyorum. Beş büyük kulüp akademilerine gelmemi ve profesyonel bir sözleşme hakkında konuşmamı istiyordu."

"Bu tamamen delilikti. O zamana kadar bunların olacağını hiç düşünmemiştim. Bu yüzden 'Tamam, futbol belki benim hayatım olabilir' demeye başladım."

Ancak yol boyunca önemli mücadeleler oldu. Cowell çocukken, büyüme atakları geçiren çocukları etkileyen bir diz rahatsızlığı olan Osgood-Schlatter hastalığıyla savaştı. Hastalık, gençlik yılları boyunca onu acı içinde bıraktı ve önemli zamanlarda onu ABD'nin genç milli takımları için resmin dışında tuttu.

Ancak bu nedenle, ailesinin arka bahçesindeki derme çatma spor salonunda zamanını ağırlık kaldırarak geçirmeyi öğrendiğinden, egzersiz yapma sevgisi geliştirdi.

"Fiziksel olarak iyiydi, ama zihinsel olarak çok zordu" diyor giderek artan ağrısı için:

"Aşmam gereken bir duvar vardı."

"Futbolun benim hayatım olacağını biliyordum ama futbolu ciddiye almak zordu."

"Ağladığım, antrenmanlara gitmek istemediğim veya oynamak istemediğim zamanlar oldu. Ama babam beni her zaman götürürdü. Bu ilk adım zor oluyor ama ondan sonra seviyorsun."

"Eskiden her şey Cristiano Ronaldo hakkındaydı ve sonra futbolun farkına vardıkça Lionel Messi ve Neymar'ı çok fazla izledim.

"Ronaldo'nun iş ahlakını seviyorum. bu çılgınca. Neymar ve Messi'yi izlemek ise çok eğlenceli."

