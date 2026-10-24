Zaferler yalnızca para ve transferlerle geri kazanılmaz; net bir vizyonu, iyi düşünülmüş kararları ve sonuçlara karşı sabrı bir araya getiren bütünlüklü bir projeyle kazanılır. İspanyol Xabi Alonso, Chelsea'deki yolculuğuna işte bu felsefeyle başladı ve Londra kulübünü İngiliz ile Avrupa futbolunun zirvesine yeniden taşımak gibi net bir hedef belirledi.

Eski Liverpool takım arkadaşı ve hâlihazırda "Sky Sports" kanalının analisti olan Jamie Carragher ile yaptığı uzun söyleşide, Alonso Chelsea'yi seçme nedenlerinden, takımla ilgili hedeflerinden ve projenin inşasında yönetimin rolünden söz etti; ayrıca Premier Lig'deki ilk anılarını da yeniden hatırladı.

Alonso, Chelsea'ye geçişinin zamanlamasının kararında belirleyici olduğunu vurguladı; zira Bayer Leverkusen ile olan deneyiminin sona ermesi ve Real Madrid dönemi sonrasındaki dinlenme süreci, kendisine atacağı bir sonraki adımı düşünme fırsatı tanımıştı.

Chelsea ile daha önce herhangi bir bağı bulunmamasına rağmen, Londra kulübü içinde gerçek bir değişim yaratma fırsatının var olduğunu hissettiğini belirtti. Takımın üzerine inşa edilebilecek iyi bir temele sahip olduğunu, ancak uyumu ve rekabetçiliği güçlendirmek için bazı düzenlemelere ve transferlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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İspanyol teknik adam, en üst seviyede mücadele edebilecek bir takım kurmanın tek sezonda gerçekleşemeyeceğini, bunun birkaç yıllık emek ve doğru kararlar gerektirdiğini vurguladı. Projenin gelecekte üzerine inşa edileceği temellerin atılması açısından ilk sezonun önemine dikkat çekti.

Atılacak adımlar konusunda vizyon birliğinin bulunmasının takıma gelişmek için daha iyi bir fırsat sunduğunu ekledi; özellikle de olumlu sonuçların sürdürülebilir bir başarıya dönüşebilmesi için kesintisiz bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Alonso, Chelsea içindeki çalışma düzeninden söz ederek, kulüp yetkililerini yakından tanıdıktan, vizyonlarını dinledikten ve takımı geliştirmeye yönelik planlarını kavradıktan sonra kulüp yönetimine ilişkin izlenimlerinin değiştiğini açıkladı.

Bir teknik adamın yalnızca saha içindeki teknik yönlerden sorumlu biri olmaması, aksi takdirde karar alma sürecinin bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, kulüp sahipleri, sportif direktör ve teknik ekip arasındaki iletişimin önemine değindi.

Gerek başarı gerekse başarısızlık anlarında sorumluluk almanın, tutarlı bir yapı kurmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, bir teknik adamın projenin gerçek bir ortağı olduğunu hissetmesinin, net bir vizyon doğrultusunda çalışmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ne dönüş ve Premier Lig hayali

Alonso, Chelsea'nin Avrupa'nın büyükleri arasındaki yerini yeniden kazanma hedefini gizlemiyor; ancak Premier Lig mücadelesini ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü hemen ulaşılabilecek iki hedef olarak ele almayı reddediyor.

Kulübün, her iki kupayı da daha önce kazanmış olmakla başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu, ancak o yeri yeniden elde etmenin sabır, planlama ve sürekli rekabet edebilecek bir takım kurmayı gerektirdiğini açıkladı.

Takım, bahsettiği dönemde yalnızca yedi maç oynamış olsa da Alonso ilk göstergelerle ilgili iyimserliğini dile getirdi; kulübün ilerlediği yönün netliğinin, anlık sonuçlar kadar önemli olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik adam, başarının her maçı kazanma çabasıyla oyuncuları geliştirme çalışmaları arasında bir denge gerektirdiğini; böylece gelecekte de rekabeti sürdürebilecek bir takım inşa etmenin güvence altına alınacağını düşünüyor.

Leverkusen deneyimi ve yönetsel çalışma modeli

Alonso, Bayer Leverkusen ile olan önceki deneyimini Chelsea'deki mevcut durumuyla karşılaştırarak, teknik adam ile sportif direktör arasındaki ilişkinin doğasının kulüpten kulübe değiştiğine işaret etti.

Leverkusen'de Simon Rolfes ile olan ilişkisinin yakın ve günlük bir iletişimle öne çıktığını açıkladı; zira aynı ofiste çalışıyor, emir verme üslubundan uzak biçimde oyuncuların performansı, psikolojik durumları ve takımın ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuyorlardı.

Bu iş birliğinin başarılı bir ilişkinin kurulmasına katkı sağladığını, çünkü tartışmaların yalnızca teknik yönlerle sınırlı kalmayıp doğru kararları almaya yardımcı olan çeşitli ayrıntılara da uzandığını vurguladı.

Chelsea'de ise Sam Jewell, Paul Winstanley ve Joe Shields'ın takıma yakınlığına değinerek, kulüp içinde rollerin netliğini ve çalışmanın bütünlüğünü güvence altına alacak biçimde ilgili taraflar arasındaki sürekli koordinasyonun önemini vurguladı.

Liverpool'daki başlangıçlar: Alonso büyüklerin saygısını nasıl kazandı?

Alonso, Liverpool ile ilk anılarını hatırlayarak, Carragher ile olan ilişkisinden söz etti; bu ilişkiyi İspanyol futboluna duydukları ilgi ile Atletico Madrid ve Deportivo La Coruña'nın yanı sıra Barcelona ve Real Madrid gibi kulüpleri takip etmeleri bir araya getirmişti.

Ancak Liverpool soyunma odasına uyum sağlaması, takım arkadaşlarıyla anlaşmaktan fazlasını gerektirdi; yeteneklerini kanıtlaması ve Steven Gerrard, Carragher, Dietmar Hamann ile Sami Hyypiä gibi öne çıkan oyuncuların saygısını kazanması gerekiyordu.

Takıma Real Sociedad'dan yirmi bir yaşında katıldığını, kendisini kabul ettirmesinin ve oyuncular arasında yerini almasının zorunlu olduğunun bilincinde olduğunu, ancak hızla uyum sağlamayı başardığını açıkladı.

Gary Speed'in sert bir müdahalesine sahne olan Bolton maçını hatırlayarak bunu Premier Lig'deki rekabetin sertliğinin somut bir örneği olarak nitelendirdi; ayrıca Liverpool'un 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan ve kendisinin de çevresindekilerin güvenini kazanmasına yardımcı olan bir performans sergilediği Norwich maçını da yeniden anımsadı.

Alonso, özellikle tecrübeli ve yerli oyuncuların saygısını kazanmanın, başlangıçtaki zorlukları aşmak için önemli bir anahtar olduğunu vurgularken, bu saygının yokluğunun yeni gelen herhangi bir oyuncunun ilk aylarını daha da karmaşık hale getirebileceğine dikkat çekti.

Böylece Alonso, Chelsea ile yaşadığı yeni deneyiminde, hem oyunculuk hem de teknik adamlık kariyeri boyunca edindiği felsefeye bel bağlıyor: güçlü bir takım kurmak hızlı sonuçlar aramakla değil, tutarlı bir yapı oluşturmak, vizyonu birleştirmek ve zaferlerin yeniden kazanılmasının önünü açacak kararlar almakla başlar.



