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Felix Nmecha, tartışmalı gol sevincini gelecekte yeniden gösterecek mi?

Felix Nmecha, tartışmalı gol sevinci hareketine ilişkin yeniden konuştu ve kendisine yönelik tutumu eleştirdi.

Cumartesi öğleden sonra Borussia Mönchengladbach karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından, maçın belirleyici golünü 80. dakikada atan BVB'li orta saha oyuncusu, gol sevincinin ardındaki niyetin kamuoyu tarafından hiç doğru anlaşılmadığını söyledi. Gelecekte attığı gollerden sonra bu hareketi yeniden yapabileceğini de belirtti.

"İnsanların söyledikleri doğru değildi. Bu gol sevinci sadece inancım içindi. Bu, o gol sevincini bir daha asla yapmayacağım anlamına gelmiyor. Aslında bu büyük bir mesele değildi" diyen Nmecha, açıklamasını Sky'a yaptı.

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26 yaşındaki oyuncu, geride kalan millî maç arasından önce SV Elversberg'e attığı iki golün ardından tartışmalı bir gol sevinci hareketi yaptığı için son haftalarda eleştirilmişti. Nmecha, bu hareketle "The King’s Return" kampanyasına ve evanjelik "Ballers in God" ağına desteğini göstermişti. Söz konusu ağ, diğer şeylerin yanı sıra kürtajı "Şeytan'ın planı" olarak nitelemekle suçlanıyor; ayrıca homofobik ve kuir karşıtı olarak görülüyor.

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Bunun üzerine BVB ve DFB, Nmecha ile görüştü. Görüşmelerin sonunda Nmecha'nın gelecekte bu gol sevincini göstermemesi gerektiği konusunda uzlaşıldı. Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, "Bunu oturma odamızda istemiyoruz" diyerek net bir mesaj verdi . BVB'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Lars Ricken ise millî futbolcunun "bu hareketiyle de saygısız, ayrımcı, hatta misyonerlik yapar biçimde davranmadığını açıkça ortaya koyduğunu" söyledi.

Getty Images

Felix Nmecha tartışmalı gol sevinci hakkında ne dedi?

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanan millî maçlar sırasında şunları söyledi : "Bütün insanları sevdiğini ve kimseyi karalamadığını söyledi. Benim için en önemli konu böylece açıklığa kavuştu. Artık bu şekilde sevinmek istemiyor."

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Klopp, BVB yıldızı için sözlerini şöyle sürdürdü: "Olağanüstü derecede dost canlısı, sıcakkanlı ve açık bir genç. Bizimle birlikteyken olumlu bir enerji yayıyor. Bu konuda hiçbir şey düşünmemiştim. Sonra tartışma başladı ve ben de konuyu araştırmaya başladım."

Nmecha ise Elversberg maçının hemen ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, gol sevinciyle herhangi bir kuruluşu desteklemek ya da hoşgörüsüzlüğü veya ayrımcılığı teşvik etmek istemediğini vurgulamıştı.