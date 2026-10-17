Alte Försterei'deki maçın başlamasının üzerinden henüz birkaç saniye geçmişti ki Nwaneri, Union yarı sahasının ortasında Berlinli Tom Rothe'yi sert bir müdahaleyle yere indirdi. Olay yerine koşan hakem Daniel Schlager, Dortmund'un hücum oyuncusuna kendinden emin bir şekilde hemen kırmızı kartı çıkardı.

Ancak hakemin niyeti belli ki bu değildi. Schlager önce sol eliyle kararlı biçimde bir yanlışlık olduğunu işaret etti, ardından sağ eliyle Nwaneri'ye sarı kartı gösterdi. Saha kenarındaki BVB teknik direktörü Niko Kovac ise olanları gülümseyerek karşıladı.

Yine de Nwaneri'nin kayarak yaptığı müdahalenin kırmızı kartla sonuçlanmasına çok az kalmıştı. 19 yaşındaki İngiliz oyuncu, rakibine yandan büyük bir hızla kaydı. Topu az farkla kaçırdı ancak sol ayağının açık tabanıyla Rothe'nin sağ ayak bileğine temas etti. Temas birkaç santimetre daha yukarıda gerçekleşseydi Schlager muhtemelen iki kartından kırmızı olanını bu kez bilerek çıkaracaktı.

Nwaneri'ye eleştiri: BVB kalecisi Kobel nasıl tepki verdi?

BVB kalecisi Gregor Kobel, Sky'da hakemin kartları karıştırdığı o tuhaf an sorulduğunda, "Gözlerime inanamadım" dedi. İsviçreli kaleci genç takım arkadaşını da eleştirdi: "Faul gerçekten sınırdaydı. Böyle bir müdahaleye gerek var mı, bilmiyorum."

Nwaneri, yeni transfer Giannis Konstantelias'ın ilk haftada çapraz bağlarının kopmasının ardından yazın İngiltere şampiyonu FC Arsenal'den BVB'ye kiralık olarak transfer oldu. Hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen sol ayaklı futbolcu, Berlin'de Bundesliga'daki beşinci maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta forma giydi.