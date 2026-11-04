Sport Bild'in haberine göre Borussia Dortmund yöneticileri ile oyuncu tarafı arasında bu günlerde görüşmeler sürüyor. Ancak şimdiye kadarki müzakerelerin yavaş ilerlediği ve bu nedenle kısa sürede anlaşma sağlanmasının beklenmediği belirtiliyor.

Habere göre BVB'nin ilk maaş teklifi, daha fazla değer gördüğünü hissetmek isteyen Anton'un beklentilerini hiçbir şekilde karşılamıyor. Sonuçta 30 yaşındaki oyuncu, uzun süredir Borussia'nın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Anton, Nico Schlotterbeck'i kusursuz biçimde tamamlıyor ancak geçmişte onun yokluğunda da savunmanın tek lideri olarak parladı. Yeni transfer Joane Gadou'nun gelişiyle Anton, teknik direktör Niko Kovac'ın tercih ettiği üçlü savunmanın merkezindeki yerini de sağlamlaştırdı. Daha önce sık sık sağ tarafta görev alan oyuncunun takım içindeki etkisi böylece daha da arttı.

Nico Schlotterbeck bile Waldemar Anton'u "patron" olarak görüyor

Kovac kısa süre önce Anton hakkında, "Waldi bir lider ama benim için çok daha önemlisi şu: O, öncülük eden, günün 24 saati, haftanın yedi günü futbolu düşünen; futbolla yiyip içen, futbolla yatıp kalkan ve takım arkadaşlarına destek olan biri" dedi ve ekledi: "Asla pes etmiyor ve takım için her şeyini veriyor. O bir örnek ve ihtiyaç duyulan şey de bu."

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Schlotterbeck de Anton'un takım için önemini kabul etti. BVB'nin sosyal medya kanallarında yayımlanan bir videoda, "Waldi ortada, ben solda oynadığımda patron o oluyor çünkü savunma çizgisini o belirliyor. Daha yüksek sesle de iletişim kuruyor" dedi ve onu şu sözlerle övdü: "Son bir buçuk yılda ortaya koyduğu performans gerçekten çok etkileyici."

Milli takımda da kendisine değer veriliyor. Jürgen Klopp, Anton'u son kampta ikinci kadrosuna çağırmış ve hem Sırbistan (2-0) hem de Yunanistan (0-0) karşısında 90 dakika oynatmıştı. O dönemde Dortmund'un savunma liderinin Malick Thiaw ile birlikte gösterdiği performansı "olağanüstü" olarak nitelendirmişti.

Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann da Dünya Kupası adaylığı sırasında, Özbekistan doğumlu oyuncunun takımdaki yerini vurgulamak için onu bir takımın "tutkalı" olarak tanımlamıştı.

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BVB: Waldemar Anton ile görüşmeler ne zaman devam edecek?

Dolayısıyla Anton ile anlaşma sağlanamaması BVB için ağır bir darbe olur. Bununla birlikte Borussia'nın oyuncuya yönelik bir adım atmaması pek gerçekçi görünmüyor. Sport Bild'e göre görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Anton, 2024 yazında serbest kalma maddesi kapsamında, iddialara göre 22,5 milyon avro karşılığında VfB Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olmuştu. O günden beri ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri. BVB formasıyla tam 100 maça çıktı; bu karşılaşmalarda altı gol ve dört asist kaydetti.