kicker'ın son haberine göre, talibi çok olan forvet BVB'ye transfer olmaya "yakın duruyor". Borussia'nın da El Mala'nın bu tavrının farkında olduğu, bu nedenle Dortmund ekibinin şu anda pazarlıkta bir baskı hissetmediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde defalarca, BVB'nin Köln'e ilk teklifini sunduğu, ancak bunun iddiaya göre talep edilen 50 milyon euroluk toplam paketin oldukça altında kaldığı ifade edildi.

Dortmund'un teklifi ve izlediği yolun, Geissblog'a göre Effzeh cephesinde büyük rahatsızlık yarattığı da aktarıldı. Habere göre kulp, "Dortmundluların transferi daha olası hale getirmek için oyuncu üzerinde etki kurmaya çalıştığı şekilden memnun değildi"; ifadeler aynen böyle aktarıldı. Bunun sonucu olarak Geißbockheim'da kulüp içinde Borussia ile yürütülen tüm görüşmelerin derhal kesilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Sky, 26 milyon euroluk taban bonservis ile 16 milyon euroya kadar bonus ödemelerini içeren bir paketten söz etti. Ancak bunun yalnızca yarısının gerçekçi şekilde ulaşılabilir olduğu belirtildi. Buna göre BVB tarafının öne sürdüğü iddia edilen şartlar arasında El Mala'nın sezonun oyuncusu seçilmesi ve gol kralı olması vardı. Ballon d'Or'a aday gösterilmesi de Effzeh'ye milyonlar kazandıracaktı.

BILD, 34 milyon euro sabit ücret artı 6 milyon euro bonus yazdı. kicker'ın haberine göre teklif ayrıca 30 milyon euronun üzerinde sabit bir meblağ da içeriyordu, ancak toplam pakette yine de Köln ekibinin istediği rakam seviyesine çıkmadı. BVB spor direktörü Ole Book ise hafta sonu Fortuna Düsseldorf karşısında alınan hazırlık maçı yenilgisi (1-2) sonrasında bu rakamlarla ilgili olarak "bir dolu yanlış bilgi" ifadesini kullandı.

"Tüm seçenekler masada": El Mala'nın rotası neresi olacak?

BVB ve Book rahat ve iyimser bir görüntü verse de, Siyah-Sarılılar'ın bu transferde ipi göğüslemesinin kesin olmaktan uzak olduğu anlaşılıyor. AS Roma'nın sol kanat oyuncusu için 40 milyon euronun belirgin şekilde üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Bundesliga'dan ise daha az tehdit var. RB Leipzig'in adı ilgiyle anılsa da rakibin de mevcut mali şartları karşılamaya hazır olmadığı ifade edildi.

Bu arada El Mala için kicker'a göre "hala tüm seçenekler masada". Genç oyuncunun Köln'de kalma ihtimalini de hâlâ değerlendirdiği belirtiliyor. Sportif şef Thomas Kessler, haftalar önce 19 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonda da Domstadt ekibinde forma giyeceğini açıkça belirtmişti. Kessler, sezon öncesi ilk antrenmanda "Bir iki teklif oldu ama transfere dönüşmedi. Bu yüzden onun bu sezon FC için oynayacağına kesin olarak inanıyorum" dedi.

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El Mala'nın rekor transferi birkaç hafta önce gerçekleşmedi

El Mala'nın geleceği aylardır konuşuluyor; sağ ayağını kullanan oyuncunun Köln ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Transfer döneminin başında Brentford FC'nin teklifinin FC tarafından kabul edildiği öne sürülmüştü, ancak El Mala'nın kendisi bu transferi büyük ihtimalle reddetti.

Yıldızı parlayan oyuncu, geçen Bundesliga sezonunda 34 maçın tamamında forma giydi ve 13 gol, 5 asist üretti. Alman futbolunun en üst ligindeki güçlü ilk sezonuna rağmen eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için ona çağrı yapmadı.







