kicker'ın son haberine göre, talibi çok olan forvet BVB'ye transfer olmaya "yakın". Borussia'nın El Mala'nın tavrının da halihazırda farkında olduğu, bu nedenle Dortmund ekibinin pazarlıkta şu anda bir baskı hissetmediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde defalarca, BVB'nin Köln'e ilk teklifini sunduğu, ancak bunun iddia edilen 50 milyon avroluk toplam paketin oldukça altında kaldığı ifade edilmişti.

Dortmund'un teklifi ve izlediği yolun, Geissblog'a göre Effzeh cephesinde hatta büyük rahatsızlık yarattığı aktarıldı. Habere göre kulüp, "Dortmund'un transferi daha olası hale getirmek için oyuncuyu etkilemeye çalışma biçiminden memnun değildi" denildi. Bunun sonucunda Geißbockheim'da kulüp içinde, Borussia ile tüm görüşmelerin derhal kesilmesi yönünde mutabakata varıldığı ifade edildi.

Sky, 26 milyon avroluk taban bonservis ve 16 milyon avroya kadar bonus ödemeleri içeren bir paketten söz etti. Ancak bunun yalnızca yarısının gerçekçi şekilde ulaşılabilir olduğu belirtildi. BILD, 34 milyon avro garanti ücret artı 6 milyon avro bonus yazdı. kicker bilgisine göre teklif ayrıca 30 milyon avronun üzerinde sabit bir meblağ içeriyordu, ancak toplam paket yine de Köln ekibinin istediği rakam seviyesinde değildi. BVB sportif direktörü Ole Book, hafta sonunda Fortuna Düsseldorf'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 1-2'lik yenilgi sırasında bu rakamlarla ilgili olarak "çok sayıda yanlış bilgi" olduğunu söyledi.

"Tüm seçenekler masada": El Mala'nın adresi neresi olacak?

BVB ve Book her ne kadar rahat ve kendinden emin bir görüntü verse de, Sarı-Siyahlılar'ın bu transferde ipi göğüslemesinin kesin olmaktan uzak olduğu belirtiliyor. AS Roma'nın, sol kanat oyuncusu için 40 milyon avronun çok üzerinde bir rakam ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bundesliga'dan ise daha az tehdit var. RB Leipzig'in ilgisinden söz edilse de rakibin de mevcut mali şartları karşılamaya hazır olmadığı kaydedildi.

Bu arada El Mala için, kicker 'a göre "hala tüm seçenekler masada". Genç oyuncunun Köln'de kalmayı da hâlâ düşünebildiği belirtiliyor. Sportif şef Thomas Kessler, haftalar önce 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonda da Domstädter forması giyeceğini açıkça söylemişti. Kessler, sezon öncesi ilk antrenmanda, bazı teklifler olduğunu ancak "transferle sonuçlanmadığını" belirterek, "Bu yüzden bu sezon FC için oynayacağına kesin olarak inanıyorum" dedi.

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El Mala'nın rekor transferi birkaç hafta önce gerçekleşmedi

El Mala'nın geleceği aylardır tartışılıyor, ancak sağ ayağını kullanan oyuncunun Köln ile sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. FC Brentford'un teklifinin, transfer yazının başında FC tarafından kabul edildiği belirtilmişti, ancak El Mala'nın kendisi transferi reddetti.

Yıldızı parlayan oyuncu, geçen Bundesliga sezonunda 34 maçın tamamında forma giydi ve 13 gol ile 5 asist üretti. Alman futbolunun en üst seviyesindeki güçlü ilk sezonuna rağmen eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için onu aday kadroya almadı.







