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Falko Blöding
Çeviri:

BVB'ye kötü haber! Serhou Guirassy, Betis karşısında erken oyundan alınmak zorunda kaldı

Şampiyonlar Ligi
Dortmund - Real Betis
Dortmund
Real Betis
S. Guirassy

Sakatlık talihsizliği bu sezon da BVB'nin peşini bırakmıyor: Yıldız forvet Serhou Guirassy, Betis'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında fiziksel sorunlar nedeniyle ilk yarının ortalarında oyundan alınmak zorunda kaldı.

Guirassy'nin yerine 34. dakikada orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas oyuna girdi. Yunan oyuncu, o andan itibaren Borussia Dortmund'un tek forveti olan Fabio Silva'nın biraz gerisinde görev yaptı.

Guirassy'nin sakatlığının nedeni, görünüşe göre üçüncü dakikadaki bir pozisyondu: Julian Ryerson'ın sağ kanattan yaptığı ortada beş metre alanında kayarak topu kıl payı ıskalayan Guirassy, ardından şanssız bir şekilde yakın direğe çarptı.

Başlangıçta bundan etkilenmemiş gibi oynamaya devam etti ancak maç ilerledikçe şikâyetleri arttı. Yaklaşık yarım saat sonra Guirassy, elini uyluğuna götürerek sorun yaşadığını işaret etti.

Ancak bu ilk işaretin ardından oyundan çıkmasına kadar birkaç dakika daha geçti: Konstantinos Karetsas ısınma yeleğini çoktan çıkarmıştı, fakat Kovac sabırlı olunmasını isteyerek Guirassy'nin devam edebileceğini umdu. Kenar çizgisindeki görüşmenin ve Guirassy'nin devam etme denemesinin ardından ise maçı bırakmak zorunda kaldı. Skor 0-0 iken yerine Karetsas girdi.

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Serhou Guirassy bu sezon BVB formasıyla kaç gol attı?

Üç Şampiyonlar Ligi maçında altı puan toplayan BVB için Guirassy'nin sakatlığı, takımın en golcü oyuncusunu kaybetmesi anlamına geliyor. Stuttgart'ın eski oyuncusu olan 30 yaşındaki Guirassy, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta sekiz gol attı ve iki asist yaptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol ortalaması dikkat çekiyor: İlk üç maç haftasında dört kez fileleri havalandırdı.

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Guirassy böylece, bu sezon bazıları ağır olmak üzere sakatlıklar nedeniyle oyundan alınmak zorunda kalan Dortmundlu oyuncuların hayli uzun listesine eklendi. Bu oyuncular arasında Karetsas, onun vatandaşı Giannis Konstantelias ve savunma oyuncusu Filippo Mane de yer alıyor.

BVB, Betis karşısında orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'den de son anda yoksun kalmıştı; Sabitzer hastalığı nedeniyle forma giyememişti. Kovac'ın ekibi, yılın son millî maç arasına girmeden önce cumartesi öğleden sonra Bundesliga'da lige yeni yükselen SV Elversberg ile karşılaşacak.

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