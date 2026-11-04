Guirassy'nin yerine 34. dakikada orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas oyuna girdi. Yunan oyuncu, o andan itibaren Borussia Dortmund'un tek forveti olan Fabio Silva'nın biraz gerisinde görev yaptı.

Guirassy'nin sakatlığının nedeni, görünüşe göre üçüncü dakikadaki bir pozisyondu: Julian Ryerson'ın sağ kanattan yaptığı ortada beş metre alanında kayarak topu kıl payı ıskalayan Guirassy, ardından şanssız bir şekilde yakın direğe çarptı.

Başlangıçta bundan etkilenmemiş gibi oynamaya devam etti ancak maç ilerledikçe şikâyetleri arttı. Yaklaşık yarım saat sonra Guirassy, elini uyluğuna götürerek sorun yaşadığını işaret etti.

Ancak bu ilk işaretin ardından oyundan çıkmasına kadar birkaç dakika daha geçti: Konstantinos Karetsas ısınma yeleğini çoktan çıkarmıştı, fakat Kovac sabırlı olunmasını isteyerek Guirassy'nin devam edebileceğini umdu. Kenar çizgisindeki görüşmenin ve Guirassy'nin devam etme denemesinin ardından ise maçı bırakmak zorunda kaldı. Skor 0-0 iken yerine Karetsas girdi.

Serhou Guirassy bu sezon BVB formasıyla kaç gol attı?

Üç Şampiyonlar Ligi maçında altı puan toplayan BVB için Guirassy'nin sakatlığı, takımın en golcü oyuncusunu kaybetmesi anlamına geliyor. Stuttgart'ın eski oyuncusu olan 30 yaşındaki Guirassy, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta sekiz gol attı ve iki asist yaptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol ortalaması dikkat çekiyor: İlk üç maç haftasında dört kez fileleri havalandırdı.

Getty Images

Guirassy böylece, bu sezon bazıları ağır olmak üzere sakatlıklar nedeniyle oyundan alınmak zorunda kalan Dortmundlu oyuncuların hayli uzun listesine eklendi. Bu oyuncular arasında Karetsas, onun vatandaşı Giannis Konstantelias ve savunma oyuncusu Filippo Mane de yer alıyor.

BVB, Betis karşısında orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'den de son anda yoksun kalmıştı; Sabitzer hastalığı nedeniyle forma giyememişti. Kovac'ın ekibi, yılın son millî maç arasına girmeden önce cumartesi öğleden sonra Bundesliga'da lige yeni yükselen SV Elversberg ile karşılaşacak.