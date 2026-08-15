Matteo Moretto'nun haberine göre Borussia Dortmund, sağ bek yarışında artık pole pozisyonunda bulunuyor. İspanyol transfer gazetecisi, birkaç gün önce Radio Marca'daki bir yayında da Sarı-Siyahlılar'ın 20 yaşındaki oyuncuya temel düzeyde ilgi duyduğunu söylemişti.

Fort'a Premier League'den de talipler olduğu belirtilse de, şu anda transferi tamamlama konusunda favori BVB. İlk görüşmelerin de yapıldığı ifade edildi. Dortmund'da genç İspanyol, kısa süre önce Como 1907'ye kiralık olarak katılan Yan Couto'nun yerini alabilir. İtalyan sürpriz ekibi ayrıca Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu da aldı.

Bu doğrultuda teknik direktör Niko Kovac'ın elinde şu anda asıl mevkisi sağ bek olan yalnızca Julian Ryerson bulunuyor. Buna karşılık Waldemar Anton, Filippo Mane ya da sol bek Daniel Svensson, BVB teknik adamının beklendiği gibi üçlü ya da beşli savunma sisteminde ısrar etmesi halinde sağ kanat bek pozisyonu için sadece acil çözümler konumunda.

BVB: Hector Fort transferi ne kadara mal olur?

Fort için bonservis bedeli olarak muhtemelen 20 milyon euro ödenmesi gerekecek. Habere göre 10 milyon euroluk bir anlaşma da mümkün, ancak bu durumda Blaugrana için yüzde 50'lik bir sonraki satış payı söz konusu olacak. Satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü de ihtimal dışı değil.

Katalan ekibinin taleplerine rağmen son gelişmeler ışığında bonservisiyle bir transfer de pek olasılık dışı görünmüyor. Said El Mala transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle BVB, aslında bu iş için planlanan 50 milyon euroyu kadro derinliğini güçlendirmek için kullanabilir. 1. FC Köln'ün hücum oyuncusuna ilk alternatif olarak şu anda PAOK Selanik'ten Giannis Konstantelias gösteriliyor; oyuncunun yaklaşık 25 milyon euro karşılığında alınabileceği konuşuluyor. Bu doğrultuda Fort için kesenin ağzını açacak kadar yeterli alım gücü de kalmış oluyor.

Ancak Fort, Avrupa'nın üst düzey futbolunda hâlâ görece bilinmeyen bir isim. Barcelona'da yalnızca kısa süreler alabildikten sonra geride kalan sezonu kiralık olarak Elche'de geçirdi. Rekabet çok daha düşük olmasına rağmen orada da büyük çıkışı yapamadı. Sonuç olarak 17 maçta toplamda biraz daha fazla 600 dakika süre alabildi. Fort bu süreçte üç gol ve iki asist üretti.

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