Mayıs ayında Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini büyük alkış toplayarak son derece başarılı biçimde yöneten Siebert, baldır sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

42 yaşındaki hakem, geçen pazar Hoffenheim ile Bayer Leverkusen arasındaki maçta (3-0) sakatlanmış ve devre arasında yerini Robert Hartmann'a bırakmıştı.

Gelecek cumartesi onun yerini bir başka Alman FIFA hakemi alacak: kicker'in haberine göre Allianz Arena'daki önemli maçı Tobias Stieler yönetecek. Bu haber Dortmund taraftarları arasında bir bakıma olumlu karşılanabilir. Zira BVB taraftarlarının pek azının, Alman rekor şampiyonuna karşı oynanan maçlar söz konusu olduğunda Siebert'e dair iyi anıları vardır.

Bayern Münih, BVB karşısında hakem kararlarından daha önce yararlandı mı?

Siebert, sarı-siyahlılar ile Münih ekibi arasındaki bir maçta son olarak Nisan 2022'de görev yapmıştı. O maçta Dortmund aleyhine iki ciddi hata yaptı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

İlkinde, o dönem Münih ekibinde oynayan Benjamin Pavard'ın Julian Brandt'a mutlaka sarı kartla cezalandırılması gereken sert müdahalesini gözden kaçırdı. Bunu maçın ardından kendisi de açıkça kabul etti. kicker'e, "Bu, maçtaki en büyük hataydı ve pozisyonu değerlendirme biçimime çok kızıyorum" dedi.

Ancak bunun maçın "en büyük hatası" olduğu görüşünde yalnızdı. Çünkü bir saat dolmadan Siebert, Pavard'ın Jude Bellingham'a bir kez daha faul yapmasının ardından Dortmund'a verilmesi gereken net penaltıyı vermedi. VAR da tartışmalı biçimde müdahale etmedi. Siebert de sonrasında bunu eleştirdi.

"Özellikle 'kale arkasından yüksek açı' kamera görüntüsünde Pavard'ın Bellingham'a yaptığı, faul teşkil eden temas açıkça görülüyor" diyen Siebert, "Doğru karar penaltı olurdu" diye kabul etti. Bu karar, o dönem BVB'nin skoru belki de 2-2'ye getirmesini sağlayabilirdi. Maç sonunda FCB 3-1 kazandı.

Imago

Stieler, Jerome Boateng'in BVB karşısındaki unutulmaz elle oynama pozisyonunu görmemişti

Öte yandan Stieler de BVB taraftarlarının yabancısı değil. "Klasiker" olarak anılan maçta son olarak altı yılı aşkın süre önce görev yapmıştı. Münih ekibi, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan o maçta Westfalenstadion'da 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında belirleyici bir avantaj elde etmişti. Dönemin hakeminin tartışmalı bir kararının da bunda payı vardı.

Stieler, 58. dakikada Jerome Boateng'in düşerken üst koluyla Erling Haaland'ın şutunu direğin dışına yönlendirdiği, penaltı gerektirebilecek elle oynama pozisyonunu görmedi. VAR burada da müdahale etmedi.

Stieler, kısa süre önce de vermediği bir penaltı nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Salı günü HSV ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan Almanya Kupası maçında, Robin Koch'un Zakaria El Ouahdi'yi çok sert bir fiziksel müdahaleyle yere düşürmesinin ardından Hamburg ekibine penaltı vermedi.

Stieler, pozisyonu "klasik bir vücut müdahalesi" olarak nitelendirdi ve bu tür pozisyonlarda "belli bir eşiği" esas aldığını söyledi. VAR yine müdahale etmedi; Stieler de sonrasında bunu doğru buldu: "Karar tamamen yanlış değildi. Bu yüzden VAR'ın kararı desteklemesi çok iyiydi, çünkü istediğimiz bu." Ancak görüntüleri izledikten sonra, "Daha iyi karar penaltı olurdu" diye de kabul etti.



