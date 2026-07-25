Geissblog'un haberine göre AS Roma, yeni bir sol kanat oyuncusu arıyor ve bu kapsamda 19 yaşındaki hücum oyuncusunu da listesine aldı.

Giallorossi'nin ayrıca, Köln cephesinin talep ettiği 50 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye de hazır olduğu anlaşılıyor. Son olarak Roma, Frankfurt'tan Jean-Matteo Bahoya ile anılmıştı ve burada 45 milyon euroluk bir bonservis bedeli konuşuluyordu. En azından Romalıların El Mala için de buna benzer bir miktarı gözden çıkaracağı varsayılabilir.

Ancak bu noktada soru işareti, El Mala'nın Roma'ya ve Serie A'ya sıcak bakıp bakmadığı. Sky'ın bilgisine göre yedi kez U21 milli olan oyuncu, en azından yakın geleceğini İtalya'da görmüyor.

19 yaşındaki oyuncunun BVB'ye transferi ise artık kesin olarak gündemden kalkmış gibi görünüyor. Geissblog'a göre, Köln açısından yetersiz bulunan mali şartların yanı sıra, siyah-sarılıların tutumu da Effzeh yönetimini özellikle rahatsız etti.

Buna göre Köln, "Dortmund'un transfer ihtimalini artırmak için oyuncuyu etkilemeye çalıştığı iddia edilen yöntemden memnun değildi"; ifadeye aynen böyle yer verildi. Bunun sonucunda Geißbockheim'da, Borussia ile tüm görüşmelerin derhal sonlandırılması konusunda kurum içinde mutabakata varıldı.

Getty Images

RB Leipzig de Said El Mala pokerinden çekiliyor mu?

Bundesliga içinde artık yalnızca RB Leipzig'in potansiyel talip olarak kaldığı belirtiliyor. Saksonya ekibi ise Geissblog 'a göre 1. FC Köln'e, talep edilen bonservis bedelini şu anda ne karşılayabileceklerini ne de karşılamak istediklerini bildirdi.

Bu transfer dosyasında bir dönüş ancak Leipzig'in Yan Diomande'nin satışıyla ek finansal kaynak yaratması halinde yaşanabilir. Ancak o zaman El Mala için yeniden harekete geçmek adına gerekli kaynak hazır olacak.

Tüm spekülasyonlara rağmen genç yetenek, yaz hazırlık döneminde sportif kalitesini ortaya koyuyor. Hücum oyuncusu, perşembe günü Bergisch Gladbach karşısında 8-0 kazanılan hazırlık maçında mevcut sezonun ilk golünü attı.