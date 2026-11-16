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Brighton & Hove Albion, bu Premier League sezonunun büyük sürprizi. Bunda en büyük pay, iki Alman'ın: Teknik direktör Fabian Hürzeler ve tecrübeli Pascal Groß'un.

Bilgi yarışması sorusu: Premier League'de geride kalan bölümün en iyi oyuncusu kim? Pascal Groß! En azından saygın spor sitesi The Athletic böyle düşünüyor. İlk bakışta, özellikle bazı BVB taraftarlarına kötü bir şaka gibi gelebilir. Ancak bu görüş temelsiz değil.

Groß'un söz konusu sıralamada Declan Rice (2., Arsenal) ve Erling Haaland (3., Manchester City) gibi yıldızları geride bırakması boşuna değil. Listede yer alan diğer tek Alman gurbetçi futbolcu ise Kevin Schade (44., Brentford). Örneğin Florian Wirtz (Liverpool) ilk 50 oyuncu arasına bile giremedi.

Artık 35 yaşında olan Groß için bu, hak edilmiş bir takdir. Zira 2026'nın başında Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ın artık kendisine ihtiyaç duymamasının ardından kışın, neredeyse hiç beklenmedik biçimde Brighton'a dönmüştü.

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Seagulls şu anda, son şampiyon Arsenal'in beş puan gerisinde ikinci sırada. Gunners bu sezon da şampiyonluğun büyük favorisi olarak görülüyor ve ilk on haftada aldığı dokuz galibiyetle bu konumunu pekiştirdi. Sezonun tek yenilgisini ise, evet, Brighton karşısında aldı! Fabian Hürzeler'in ekibi, taktiksel açıdan kusursuz bir performansla eylül ortasında son şampiyonu 3-0 mağlup etti . Arsenal, kâğıt üzerinde kendisinden zayıf görülen rakibinin son derece agresif presine bir türlü yanıt bulamadı.

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Premier League'de gol katkısı lideri: Groß, Hürzeler'le birlikte Brighton'ın başarısının yüzü

Sahanın yıldızı, bir gol ve bir asist üreten Groß'tan başkası değildi. Bu performans hiç de tesadüf değildi. Orta saha oyuncusu, on doğrudan gol katkısıyla (dört gol, altı asist) Premier League'in gol katkısı listesinin zirvesinde, Haaland'ın (dokuz gol, sıfır asist) önünde yer alıyor. Brighton'ın ligin en iyi hücum takımı olmasında da belirleyici pay sahibi.

Üstelik Arsenal karşısında ses getiren galibiyetten yalnızca birkaç hafta sonra Premier League'de ayın oyuncusu seçildi. Groß, 35 yıl üç aylıkken bu ödülü kazanan en yaşlı altıncı oyuncu oldu. Ondan daha yaşlı olanlar yalnızca Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ikisi de 38), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) ve Paul Scholes'tu (35 yıl dokuz ay).

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Zamanlama ilginçti. Groß, yalnızca birkaç gün önce Almanya millî takımını bıraktığını duyurmuştu. Jürgen Klopp'un ilk kadrosunun açıklanmasından kısa süre sonra, "Burada, kulübümde futbol oynamaktan hâlâ keyif alıyorum ama Almanya'da bir değişim yaşanıyor ve bu da iyi bir şey. Onlara başarı dileyeceğim" demişti. Eski millî takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, merkezdeki büyük rekabete rağmen kadroda olmasını özellikle istediği Groß'u Dünya Kupası'na götürmesi de sürpriz olmuştu. Nagelsmann, Groß'u millî takımı bir arada tutan yapıştırıcı olarak nitelendirmişti: "Onu oyuncular arasında bir mıknatıs gibi görüyorum; kimin neye ihtiyacı olduğunu iyi hissediyor."

Sonuçta Groß, denizaşırı ülkelerde yaşanan hezimette yalnızca son grup maçında Ekvador'a karşı alınan ve önem taşımayan 2-1'lik yenilgide oyuna sonradan girerek forma giydi. Bu, aynı zamanda millî formayla son maçıydı. Almanya, Paraguay'a penaltı atışlarında utanç verici biçimde elenirken o yalnızca kenardan heyecanla takip edebildi. Groß daha sonra, bazı isimlerin aksine penaltı atmayı kendisinin istediğini açıkladı . "Bu senaryoya hazırlıklıydım ama şimdi geçmişi kurcalamak istemiyorum" dedi.

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Bu sözler, Groß'un kendisine uygun bir ortamda neler katabileceğini iyi anlatıyor. İhtiyaç duyulduğunda orada olan sessiz bir lider. Öne çıkan ama ikinci planda, daha sınırlı bir rol üstlenmekte de sorun görmeyen biri. Brighton'a dönüşünde de böyle bir rol üstleneceği varsayımı, hem de rekor denebilecek bir hızla boşa çıktı! Transferinin açıklanmasından bir gün sonra oyuna girdi, beş gün sonra ise yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Rakip Manchester City'ydi.

IMAGO

Groß hakkındaki yanlış kanı: BVB ve Niko Kovac için artık yeterince formda değil miydi?

Yine de bu yanlış kanıyı anlamak mümkündü. Sonuçta Groß, BVB'de oldukça hayal kırıklığı yaratan bir dönemden çıkmıştı. 2024 yazında, tartışmasız oyun zekâsıyla savunma ve hücum arasında köprü kuracak, eski teknik direktör Nuri Sahin'in sahadaki uzantısı olacak kilit transfer olarak karşılanmıştı. Ancak 50 resmî maçta 16 gol katkısı üretmesine rağmen Kovac yönetiminde son dönemde yedek kulübesine mahkûm oldu. Dinamizm ve fiziksel yeterliliğe dayanan sistemde, 2025/26 sezonunun ilk yarısında Felix Nmecha, Marcel Sabitzer ve Jobe Bellingham'ın arkasında Groß'a artık yer yoktu. Hayal kırıklığı yaratan bilanço: Oynayabileceği 2.220 dakikanın yalnızca 732'sinde sahadaydı.

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Brighton'a dönüş ise hem mantıklı hem de tutarlı bir adımdı. Yıldızının bir zamanlar gerçekten parladığı yere dönüyordu. East Sussex kontluğundan kulüp, bugün yalnızca verilere dayanan ve defalarca örnek alınan oyuncu izleme sistemiyle yaptığı alışılmadık transferlerle tanınıyor . O dönemde ise geniş kitlelerce hiç tanınmayan Groß için Ingolstadt'a üç milyon euro ödemişti. Yedi yıl ve 228 Premier League maçında 75 gol katkısı sonra BVB, yedi milyon euro karşılığında onu kadrosuna kattı.

Üstelik çoğunlukla hücuma dönük sekiz numara olarak oynayan ve zaman zaman kaptanlık pazubendini takan Groß, Hürzeler'in gözünde mevcut kadrodaki hiçbir oyuncuda olmayan bir konuma sahip. Manchester City karşısında yeniden ilk 11'e döndüğünden beri ligde bir kez bile yedek kulübesinde başlamadı. Yalnızca iki kez oyundan çıkarıldı. Brighton'da eşi benzeri olmayan bu konumu, öncelikle yalnızca ortalamanın çok üzerindeki gol katkılarıyla ilgili değil.

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Groß'un şaşırtıcı rakamları: Gol katkısı üretmekten çok daha fazlasını yapıyor, yakında teknik direktör olabilir

Çünkü Groß, gol katkısı üreten bir oyuncudan çok daha fazlası. FotMob verilerine göre hazırladığı 29 şut fırsatıyla ligin en yaratıcı oyuncusu da o. Ayrıca fiziksel olarak diğer oyunculara hâlâ rahatlıkla ayak uydurabildiğini kanıtlıyor. Almanya millî takımında 19 kez forma giyen Groß, on maçta katettiği 119,5 kilometreyle, yani yaklaşık üç maratonluk mesafeyle, Premier League'deki diğer bütün futbolculardan daha fazla koştu. Dortmund'da ve Kovac'ta şaşkınlık yaratabilecek rakamlar.

Groß kısa süre önce Sky'a, etkileyici gol katkısı hakkında "Bunu mutlaka bekliyordum diyemem" dedi. Ardından yaptığı değerlendirmeyle de durumu tam olarak özetledi: "Hem benim hem de bütün takım için iyi bir başlangıç oldu. Oyun tarzımızın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda fırsat yaratıyoruz, çok top kazanıyoruz ve sık sık son pası verebileceğiniz pozisyonlara giriyoruz. Çok sayıda gol fırsatı yaratmak istiyoruz. Bu takımda oynamak gerçekten keyifli."

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Kim bilir? Belki de bu başarı hikâyesi, Brighton'ın tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla sonuçlanır. O durumda, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Groß için futbolu bırakma sorusu da gündeme gelmeyebilir. Söz konusu röportajda, "Kendimi iyi hissettiğim, keyif aldığım ve takımıma yardım edebildiğim sürece devam edeceğim. Takımda bana uygun, beni tatmin eden ve memnun olduğum bir rolümün olması da benim için önemli. Bunlar sürdüğü sürece bırakmak için bir neden görmüyorum" diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi. Kariyerini bitirdiğinde ise kendisiyle "barışık" olacağını söyledi.

Kaldı ki sonrası için planı belli. Mannheim doğumlu Groß'u, birçok kişinin çok başarılı olacağına inandığı bir teknik direktörlük kariyeri bekliyor olabilir. Kısa süre önce kicker'e anlattığına göre yalnızca "futbol antrenörlüğü" lisansını alması gerekiyor. "Çünkü programımız nedeniyle buna zaman kalmıyor" dedi ve haklı gerekçelerle ekledi: "O da biraz daha beklemek zorunda. Ama bu sorun değil."

Getty Images

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Pascal Groß'un BVB'deki ve dönüşünden bu yana Brighton'daki performans verilerinin karşılaştırması

Kulüp BVB Brighton & Hove Albion Maç (oynadığı dakika) 66 (4.558) 38 (3.253) Gol 1 6 Asist 17 11