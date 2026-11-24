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Kasım başındaki son Şampiyonlar Ligi haftasında Betis Sevilla karşısında alınan 2-1'lik galibiyetten bu yana uyluk sakatlığı nedeniyle BVB'den uzak kalan forvet Serhou Guirassy, Arsenal maçının kadrosunda yer alıyor ancak ilk 11'de başlamıyor.

Teknik direktör Niko Kovac, Londra'nın kuzeyindeki maçta Guirassy yerine hücumda Maximilian Beier ve Fabio Silva ikilisine şans veriyor. BVB, bu sezon çoğunlukla olduğu gibi 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Bu diziliş, takım savunmadayken 5-3-2'ye, hatta 5-4-1'e dönüşebilir. Bu durumda ileride kalan tek forvet Silva olacak.

Guirassy'nin iyileşmesine rağmen İngiltere şampiyonu ve geçen yılın Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal karşısında neden yedek kulübesinde başlayacağını Kovac, maç öncesinde Amazon Prime Video'ya şöyle açıkladı: "Maça hazırlık sürecinde birlikte fazla antrenman yapamadık." Guirassy'nin yeniden kadroda olduğunu belirten Kovac, "Ona ihtiyacımız olursa oyuna alacağım. Olmazsa onu dinlendirmeyi bile isterim" dedi.

BVB'nin son yıllardaki en iyi forveti, sahalara dönüş için pazar günü Bayer Leverkusen'e karşı oynanacak Bundesliga maçını bekleyebilir. Dortmund o maçta, geçen pazar ele geçirdiği liderliği korumaya çalışacak.

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Arsenal karşısında ilk 11'e dönen isim ise Waldemar Anton. Stoper, geride kalan millî maç arasında kas sorunları yaşamıştı. Geçen hafta sonu Borussia Mönchengladbach deplasmanında devre arasında Joane Gadou'nun yerine oyuna girmişti. Şimdi ise ilk 11'e dönüyor.

BVB, Arsenal deplasmanı öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir yenilgiyle 12. sırada. Arsenal ise bir puan fazlasıyla üçüncü sırada.

BVB'nin Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ilk 11'ler

Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Svensson - Beier, Silva