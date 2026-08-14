Said El Mala’nın gerçekleşmeyen BVB transferine dair artılar

Jochen Tittmar’dan

Borussia Dortmund, haftalar süren zorlu görüşmelerin ve reddedilen birçok teklifin ardından Said El Mala transfer yarışından çekilerek net bir mesaj verdi. Sportif ve mali açıdan bakıldığında, bu pokeri bilinçli şekilde sonlandırma kararı mantıklıydı.

Kimse El Mala’nın yeteneğini inkâr etmiyor. Genç oyuncu, 1. FC Köln’deki ilk sezonunda 13 gol ve beş asistle güçlü bir performans sergiledi. Buna rağmen ortadaki tablo net: Profesyonel futbolda yalnızca tek bir başarılı sezon söz konusu. Avrupa kupalarında oynama deneyimi yok, üç günde bir maç temposunda düzenli olarak sahaya çıkmışlığı da yok.

BVB, tarihinde bir yeni transfer için şimdiye kadar pek de 30 milyon avronun üzerinde ödeme yapmadı. Şimdi ise uluslararası deneyimi olmayan 19 yaşındaki bir oyuncu için bonuslar dahil 50 milyon avronun çok üzerinde bir bedel ödemek düpedüz sorumsuzluk olurdu. Bu rakamın oyuncunun üzerinde bir anda nasıl büyük bir baskı yaratacağını ise bir kenara bırakmak bile mümkün.

BVB, geçmişte zaman zaman zorlu pazarlıklarda yönlendirilen taraf olmakla eleştirilmişti. Bu nedenle yönetimin kararlı tavrı aynı zamanda doğru yönde atılmış bir adım. Borussia, kendisi için net bir acı eşiği belirleyip buna sadık kalarak transfer piyasasına açık bir mesaj gönderiyor: Dortmund’a baskıyla geri adım attırılamaz. Bu sağlam duruş, ideal senaryoda kulübün gelecek transfer dönemlerindeki pazarlık pozisyonunu güçlendirecektir.

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BVB artık kadrodaki birden fazla eksiği kapatabilir

Bu seviyede bir rekor bonservis ayrıca kalan bütçeyi de ciddi şekilde zorlayacaktı. Elbette artık zaman baskısı var; A planı ya da B planlarının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak şimdi daha geniş bir hareket alanı bulunuyor ve tasarruf edilen para birkaç noktaya dağıtılabiliyor. Sonuçta kadronun hâlâ birden fazla mevkide derinliğe ve kaliteye ihtiyacı var.

Çünkü El Mala’nın yerine hızlı ve dripling gücü yüksek bir kanat oyuncusu almakla iş bitmiyor: Dortmund’un özellikle oyun kurabilen, ikili mücadelelerde güçlü, stratejik bir 6 numaraya ve Yan Couto’nun ayrılığının ardından bir sağ beke de acil ihtiyacı var.

El Mala’dan vazgeçilmesi bazı BVB taraftarları için ilk bakışta can sıkıcı olabilir, ancak aynı zamanda mali aklın bir zaferi anlamına geliyor. BVB duruş sergiliyor, finansal dengesini koruyor ve doğru anda frene basıyor.

Said El Mala’nın gerçekleşmeyen BVB transferine dair eksiler

Tim Ursinus’tan

Elbette BVB’nin, 1. FC Köln’ün korkunç taleplerinden bir noktada bıkıp usanması anlaşılabilir. Ancak Borussia Dortmund aynı zamanda dev bir fırsatı da kaçırıyor. Muhtemelen Alman milli takımının muhtemel gelecekteki oyuncusunu bu kadar "uygun" bir bedelle alma fırsatı bir daha bu şekilde karşısına çıkmayacak.

Said El Mala’nın potansiyeli tartışmasız, dünya çapında bir oyuncuya dönüşme yolu onun için mümkün görünüyor. Köln’de kalması halinde piyasa değerinin düşmesi ise Ren ekibinin küme düşmesi ihtimali dışında son derece düşük.

Ayrıca teknik direktör Rene Wagner yönetiminde yeteneklerini kanıtlamak için daha da fazla fırsat bulacak. El Mala, hocasının gözünde çok büyük bir değere sahip ve net bir fark yaratan oyuncu olarak ilk 11’de yer garantisine sahip olması bekleniyor. Bu durum, Lukas Kwasniok ile yolların ayrılmasından kısa süre sonra zaten hissediliyordu.

Dolayısıyla BVB, sonunda anlaşmanın bozulduğu o birkaç milyon avroyu da gözden çıkarabilirdi. İki kulüp arasındaki fark artık çok büyük olamazdı. Hele ki Borussia’nın 19 yaşındaki oyuncunun kalitesine tamamen ikna olduğu açıkken.

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BVB, Said El Mala’yı muhtemelen kâr ederek satabilirdi

Aksi takdirde Lars Ricken ve beraberindekiler bu kadar ısrarcı olmaz, bu kadar çok müzakere turuna girmezdi. Yine de böylesi bir mesaj transferiyle - ki bu, kuşkusuz çok yetenekli kanat oyuncusunun kadroya katılması olurdu - yeni boyutlara ulaşma ve doğrudan rakiplere bir mesaj verme ihtimali artık ortadan kalktı.

Ayrıca El Mala’nın Dortmund’un bir sonraki büyük satış yıldızı olması da oldukça mümkün olabilirdi. Bugünün futbol ortamında, yeniden satışı halinde Ousmane Dembele, Erling Haaland ya da Jude Bellingham seviyelerindeki rakamlara ulaşması hayal gibi görünmüyor. Premier League’den Brentford gibi bazı orta sınıf kulüplerin şimdiden kapısını çalması da tesadüf değil. El Mala’nın Ada’da şimdiden bir piyasası var.

El Mala sağlıklı kaldığı sürece bunun değişmesi beklenmiyor. Sonuçta onun çekici oyun tarzı ve daha şimdiden belirgin olan gol vuruşlarındaki soğukkanlılığı, ultra zengin kulüp sahiplerinin kesenin ağzını sonuna kadar açmasını sağlayacak kadar gösteri vadediyor. BVB ise artık bunların ne kadarının mümkün olabileceğini muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyecek.