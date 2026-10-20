Borussia Dortmund, üst üste üç maç kazanamadığı kısa süreli krizini geride bırakıp yeniden üç puan aldı. Teknik direktör Niko Kovac'ın takımı, Azerbaycan şampiyonu Sabah FK'yi 2-1 mağlup etti ancak oyunuyla güven vermedi. Maçın yıldızı, iki gol atan Serhou Guirassy'ydi. Joey Veerman da güçlü performansıyla öne çıktı.

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BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Gregor Kobel

Başlarda fazla iş düşmedi ancak Sabah'ın baskı kurduğu bölümde gelen beraberlik golünde iyi bir görüntü vermedi. Aden McCarthy'nin birkaç metreden yaptığı kafa vuruşunda çizgide adeta çakılı kaldı. 42. dakikada ise Joy-Lance Mickels'in üzerine çıkıp şut açısını daraltarak çok daha iyi iş çıkardı. Sonrasında da birkaç iyi kurtarış yaptı. Not: 3.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Waldemar Anton

Maçın başında, neredeyse bir kontra atağa yol açacak ciddi bir pas hatası yaptı. Bunun dışında oyun kurulumuna aktif biçimde katıldı ve ileri uca birkaç uzun top gönderdi. Savunmada, karşısındaki oyuncu kafayla beraberlik golünü atana kadar fazla açık vermedi. O pozisyonda rakibinden fazla uzakta kaldı. Not: 3,5.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Nico Schlotterbeck

Henüz üçüncü dakikada kritik bir müdahale yaptı ve Bensebaini'nin hatalarını birkaç kez telafi etmek zorunda kaldı. 1-1'lik golde top hemen yanından geçti. Son anlarda yaptığı hatalı pasla Sabah FK'ye bir fırsat daha verdi; bu pozisyondan gol çıkmaması onun için şanstı. Not: 3,5.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Ramy Bensebaini

Üçüncü dakikada rakibinden çok uzakta kalarak maçın ilk tehlikeli pozisyonuna imkân tanıdı. İlk yarıda talihsiz bir şekilde kayıp bir süre yerde kaldı ancak oyuna devam edebildi. Sonrasında ise biraz ağır ve hiç dinç görünmedi. Maçın kalan bölümünde görev yaptığı kanat defalarca fazlasıyla açık kaldı. Hücumda da aradığını bulamadı; bütün şutlarını kalenin üzerinden gönderdi. Not: 4,5.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Julian Ryerson

Son çizgiye doğru attığı basit bir derin pasla Dortmund'un öne geçtiği golün başlangıcını yaptı ve ceza sahasına gönderdiği toplarla rakip kale önünde tehlike yarattı. Joy-Lance Mickels'in beraberlik golü sandığı pozisyonda az farkla ofsaytta olması Ryerson'ın şansıydı. Not: 3,5.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Joey Veerman

Oyunun yönünü sık sık ustaca değiştirdi. Kullandığı serbest vuruş 2-0'a çok yaklaştı ancak Pokatilov harika bir kurtarış yaptı. Paslarıyla hücumdaki takım arkadaşlarını sık sık bulup tehlikeli ataklar başlattı. Sonunda da nokta atışı ortasıyla sarı-siyahlıların 2-1'lik golünü mükemmel biçimde hazırladı. Not: 2.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Felix Nmecha

İlk ciddi tehlikeyi yaratan şutunu Sabah kalecisi Pokatilov kurtardı, dönen topu ise Guirassy tamamladı. İlk yarıda ayrıca elverişli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı. Buna karşın tehlikeli bölgelerde alışılmadık ölçüde çok top kaybetti. Bu top kayıplarından biri, Sabah'ın 1-1'lik beraberlik golünü bulduğu serbest vuruşa yol açtı. Not: 4,5.

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BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Daniel Svensson

Sol kanatta sık sık pas seçeneği oldu ve oyuna sürekli katıldı. Hücum oyuncularına çok sayıda orta gönderdi, ikili mücadelelere kararlı ve agresif girdi. Ancak savunmada tekrar tekrar zaaf gösterdi. Mbina karşısında son anda vücudunu araya sokarak kritik bir müdahale yaptı ve rakibinin şut çekmesini engelledi. Not: 4.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Fabio Silva

Maça oldukça dikkatli başladı ve beşinci dakikada fiziğini iyi kullanarak rakibinden sıyrıldı; böylece ilk tehlikeli fırsat doğdu. O pozisyonda daha iyi konumdaki Chukwuemeka'ya da pas verebilirdi. Sürekli şut fırsatı aradı ve rakip savunma onu kontrol etmekte zorlandı. 1-0'lık golde çok iyi boşa çıkıp topu merkeze çıkardı; Nmecha da buradan şutunu çekti. Silva'nın bugün başaramadığı tek şey gol atmaktı. Not: 2,5.

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BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Carney Chukwuemeka

Avusturyalı oyuncu bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. Veerman biraz daha geride oynarken merkez orta sahada daha hücumcu rolü üstlendi. Guirassy'ye attığı etkili ara pasıyla erkenden dikkat çekti ve takımının öne geçtiği golde de önemli rol oynadı. Çok sayıda tehlikeli pozisyonda payı vardı. Not: 3.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Serhou Guirassy

Maçın başında Silva'yla birkaç kez iyi paslaştı. Sırtı kaleye dönükken çok sayıda topu kontrol edip sakladı ve takım arkadaşlarına aktardı. Çabasının karşılığını 10. dakikada aldı: Dönen top için doğru yerdeydi ve fırsatçılığını konuşturdu. Sürekli şut aradı ve Azerbaycan temsilcisinin kalesi önünde büyük tehlike yarattı (toplam 8 şut). Veerman'ın ortasını da müthiş bir vuruşla 2-1'lik gole çevirdi. Kısa süre sonra üç golü tamamlamaya da çok yaklaştı. Not: 1,5.

BVB, Sabah FK-Borussia Dortmund maçının notları: Sonradan oyuna girenler

Marcel Sabitzer (71. dakikada Chukwuemeka'nın yerine): Oyuna girer girmez etkisini gösterdi ve kaptığı topla, iyi bir fırsata dönüşen tehlikeli bir kontra atak başlattı. Not verilmedi.

Joane Gadou (71. dakikada Bensebaini'nin yerine): Ev sahibi ekibin bir başka baskı döneminin ortasında oyuna girdi ve görevlerini elinden geldiğince yerine getirdi. Not verilmedi.

Jobe Bellingham (71. dakikada Nmecha'nın yerine): İlk topa dokunuşunda Silva'yı hemen çok iyi bir pozisyona soktu ancak Silva topu kalenin yanından dışarı gönderdi. Not verilmedi.

Maximilian Beier (77. dakikada Svensson'un yerine): Sahada kaldığı kısa sürede dikkat çekmedi.Not verilmedi.







