Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında önemli bir galibiyet aldı. Sarı-siyahlılar, evinde Sevilla temsilcisi Real Betis'i 2-1 (0-0) mağlup etti ve lig aşamasında puanını dokuza yükseltti. Fabio Silva, Borussia Dortmund'u öne geçirdi (49.). İspanyol ekibinde oyuna sonradan giren Aitor Ruibal eşitliği sağladı (67.). Kısa süre sonra sakatlanan Serhou Guirassy'nin yerine oyuna giren Konstantinos Karetsas skoru belirledi (72.). İşte BVB oyuncularının notları ve bireysel değerlendirmeleri.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Gregor Kobel

İsviçreli kaleciye ilk yarıda neredeyse hiç iş düşmedi. 66. dakikada Ortiz karşısında kalesinden hızla çıkarak şutu etkili biçimde engelledi. Ancak kısa süre sonra gelen 1-1'lik golde yapabileceği bir şey yoktu. Not: 3.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Waldemar Anton

Anton, Joane Gadou'nun yokluğunda üçlü savunmanın sağında oynadı. Bu değişiklik iyi formunu hiç etkilemedi. Millî oyuncu birçok tehlikeyi savuşturdu ve geçilmesi çok zordu. Ancak top ayağındayken bir iki küçük hata yaptı. 1-1'lik golden önce topu kaybetmesi, Borussia Dortmund'un savunmada sayısal olarak eksik yakalanmasına ve golü yemesine yol açtı. Anton, 1-0'lık golde de rol oynadı: Ceza sahası çevresinde topu sağdaki Ryerson'a aktardı, Ryerson da golle sonuçlanan atağı başlattı. Not: 2,5.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck'in çapraz pası, Guirassy'nin Dortmund adına erken gelen fırsatı yakalamasını sağladı (3.). Aynı şeyi Svensson'un önemli fırsatından önce de yaptı (21.). İlk yarıda rakip hatları aşan tam on pas attı ve maç boyunca girdiği beş ikili mücadelenin hiçbirini kaybetmedi . İyi bir maç çıkardı. Not: 2,5.

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BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Ramy Bensebaini

Cezayirli oyuncu hem savunmada hem hücumda düzgün bir performans sergiledi. Büyük bir hata da yapmadı, çok parlak bir an da yaşamadı. Not: 3,5.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Julian Ryerson

Norveçli oyuncu yeniden ilk 11'e döndü ve özellikle hücumda birkaç kez etkili oldu. Guirassy, 3. dakikada onun yerden gönderdiği iyi ortayı kaleye yönlendiremedi. 18 dakika sonra aynı şekilde Svensson'a önemli bir fırsat hazırladı. 1-0'lık golde de benzer bir rol oynadı: Ryerson'un yerden pası boş durumdaki Bellingham'ı buldu. Bellingham kaleci Valles'i geçemese de dönen topu Silva tamamlayarak takımını öne geçirdi. 70. dakikada nokta atışı ortası, Bellingham'ın önemli bir kafa vuruşu fırsatı yakalamasını sağladı. Ayrıca topu yedi kez geri kazandı. Not: 2.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Joey Veerman

Hollandalı oyuncu, BVB'nin daha önce çoğunlukla ağır ve yaratıcılıktan uzak kalan oyun kurulumunun kısa sürede belki de en önemli parçası hâline geldi. Veerman yine topa son derece iyi hâkimdi, baskı altında topu korudu ve oldukça akıllı, soğukkanlı paslar verdi. Ancak bu konuda iki ciddi istisna yaşadı. Takım arkadaşları da bu nedenle sık sık onu aradı ve maçta topla en çok buluşan oyuncu oldu. Topsuz oyunda da iyiydi; topu birçok kez geri kazandı. Not: 2,5.

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BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Felix Nmecha

Bir süredir formsuz olan Nmecha, bu sezonki daha iyi maçlarından birini çıkardı. Girdiği yedi ikili mücadelenin tamamını kazandı. Hücumda birkaç kez iyi hızlanarak atakları ileri taşıdı. 20 metreden çektiği şut kalenin sağından auta gitti (15.). Not: 3.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Daniel Svensson

İsveçli oyuncu sol kanatta orta yapmak için sık sık elverişli pozisyonlar buldu ancak ortaları çoğu kez bloke edildi. Svensson, 21. dakikada BVB'nin o ana kadarki en iyi fırsatını yakaladı. Ryerson'un ortasını karşılamak zor olsa da yakın mesafeden topu ağlara göndermeliydi. Devre arasından sonra eskisi kadar dikkat çekmedi, ancak sağlam oyununu sürdürdü. Not: 3.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Jobe Bellingham

Bellingham, son dönemde olduğu gibi forvetlerin arkasında oynadı ancak geçen hafta sonu Bayern karşısında topa hâkim olduğu oyunu bu kez sergileyemedi. Takımındaki birçok oyuncu gibi o da bazı teknik hatalar yaptı. 14. dakikada ayağının dışıyla Anton'a vermek istediği geri pası tamamen başarısız olunca büyük şans yaşadı: Betis kontraatağa çıkıp topu ağlara gönderdi, ancak gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Buna karşılık Bellingham, 1-0'lık golde belirleyici rol oynadı. Valles'in kurtardığı şutunu Silva tamamlayıp topu çizgiden geçirdi. 70. dakikada yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı, ancak Betis kalecisi yine etkili bir kurtarışa imza attı. Büyük bir gayret göstererek maçın içine girdi. Not: 2,5.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Fabio Silva

Portekizli oyuncu bir kez daha maça ilk 11'de başlama fırsatı buldu ve Guirassy'nin sakatlığının ardından tek santrfor olarak oynamak zorunda kaldı. Silva çok hareketliydi, sık sık yer değiştirdi ve pas almak için uygun pozisyonlara girdi. Takımını 1-0 öne geçiren golde bir forvetin durması gereken yerdeydi ve dönen topu boş kaleye gönderdi. Geriye gelip topu ileri taşıdığı ve golü atan Karetsas'ı pozisyona soktuğu 2-1'lik golde de belirleyici pay sahibiydi. Not: 2.

BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Serhou Guirassy

Forvet oyuncusu, Ryerson'un ortasına erken dakikalarda istediği gibi dokunamadı; bu pozisyondan daha fazlası çıkabilirdi (3.). Yarım saati biraz geçtikten sonra yerde kaldı ve uyluğunu tuttu. Oyuna devam edemedi. Not: 3,5.

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BVB, Borussia Dortmund-Betis maçı oyuncu notları: Yedekten oyuna girenler

Konstantinos Karetsas (34. dakikadan itibaren): Sakatlanan Guirassy'nin yerine oyuna girdi ve hücumun sağında görev aldı. Yunan oyuncu, birçok pozisyonda teknik becerisinin ve yaratıcılığının BVB için ne kadar önemli olduğunu ve ileride de olabileceğini gösterdi. 1-0'lık golden hemen önce kendisine faul yapıldığını düşünmesine rağmen oyunu sürdürmesi önemliydi. Kısa süre sonra kendi şutunda kaleci Valles'i geçemedi. Ancak Karetsas'ın 2-1'i getiren golünde Valles çaresiz kaldı. Yunan oyuncu ilk dokunuşuyla rakibi hazırlıksız yakaladı ve önünde savunma oyuncuları varken sol ayağıyla şut çekti. Not: 2.

Maximilian Beier (74. dakikadan itibaren): Ryerson'un yerine oyuna girdi. Rakipte top varken yaptığı çok sayıda koşuyla savunmaya yardım etti. Hücumda etkili bir pozisyonu olmadı. Not verilmedi.

Carney Chukwuemeka (75. dakikadan itibaren): Nmecha'nın yerine oyuna girdi. Not verilmedi.

Joane Gadou (75. dakikadan itibaren): Bensebaini yerini ona bıraktı. Gadou oyuna girer girmez savunmada epey iş yaptı ve büyük ölçüde sağlam bir performans gösterdi. Not verilmedi.

Ethan Nwaneri (90+1. dakikadan itibaren): Silva'nın yerine oyuna girdi ve galibiyetin korunmasına yardımcı oldu. Not verilmedi.